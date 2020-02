TV News

03/02/2020

Wanda Maximoff e Visione sono pronti ad avere dei figli? Questo è quanto trapela dalle prime immagini di WandaVision mostrate durante il Super Bowl.

In occasione del Super Bowl 2020 gli appassionati dell'universo cinematografico Marvel hanno potuto vedere per la prima volta un assaggio degli show che arriveranno nei prossimi mesi su Disney+. Lo spot era piuttosto breve, ma si tratta comunque del primo sguardo ufficiale alle attesissime The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki. E nonostante i contenuti fossero relativamente pochi, i fan non hanno perso l'occasione di analizzarli in maniera approfondita, estrapolando diverse informazioni interessanti su questi progetti, in particolare su quello che coinvolge Scarlet Witch e Visione.

Si tratta principalmente di conferme definitive a ipotesi che già in passato erano state suggerite, ma che solo ora diventano in qualche modo ufficiali. Un esempio è il costume originale dei fumetti di Wanda Maximoff che già il primo poster dello show mostrato al D23 Expo aveva anticipato e che in un brevissimo istante del trailer si vede per la prima volta. A giudicare dal suo aspetto molto semplice, sembra difficile che diventi la divisa ufficiale della supereroina nel futuro del franchise. Dato che ci sono stati rumor in merito a un possibile episodio a tema Halloween, si può supporre che lo vedremo comparire in questa occasione. Resta il fatto che la sua presenza è ora ufficiale e non solo teorizzata.

Altri dettagli arrivano in merito al rapporto dello show con il mondo delle sit-com. Fin dai primi momenti infatti si è parlato di un'influenza di questo tipo di prodotti televisivi su WandaVision e il trailer non solo lo conferma, ma sembra suggerire che sarà qualcosa di molto più profondo di quanto si pensasse. Nel corso del trailer vediamo cambiare lo stile (e i colori) delle ambientazioni, il che sembra indicare che nelle varie puntate si andrà a ripercorrere la storia delle sit-com americane nei decenni, ispirandosi ai grandi classici di questo mondo.

La teoria più interessante che viene finalmente confermata dal trailer però riguarda Wiccan e Speed. Questi sono i due figli di Visione e Wanda (ottenuti tramite i poteri di quest'ultima) e da molto tempo gli appassionati sostenevano che questo show sarebbe stato il veicolo perfetto per introdurli nell'universo Marvel. Nei mesi si sono succeduti vari rumor in merito alla loro presenza in WandaVision, ma non sono mai arrivate conferme davvero concrete. Nello spot però possiamo vedere una brevissima sequenza in cui la supereroina è incinta (intorno al secondo 0.16) e soprattutto una scena in cui i due personaggi osservano stupiti l'apparizione di due ciucci per neonati (0.23 circa), dando una conferma definitiva alla teoria.

Non è chiaro quale sarà il ruolo dei due ragazzi nella serie. Sarà interessante capire come si svilupperà il tutto, dato che sembra essere un progetto decisamente originale e ambizioso per i Marvel Studios. È probabile però che qualunque sia il loro destino nel futuro li vedremo presto assumere le proprie identità da eroi, in linea con i diversi rumor su un progetto legato ai Giovani Vendicatori per il MCU.

Insomma, pochi secondi che però vogliono dire davvero tanto. E voi, cosa avete trovato nascosto all'interno del trailer di WandaVision e delle altre serie Disney+?

Ricordiamo che il nuovo servizio streaming arriverà in Italia il 24 marzo 2020: attendiamo conferme sul catalogo ufficiale.

