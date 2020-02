WGA Awards 2020, ecco tutti i vincitori tra Cinema e TV

CinemaTV News

Jojo Rabbit e Parasite hanno vinto i premi per le rispettive sceneggiature e ora sono a un passo dal premio Oscar!

Sabato 1 febbraio sono stati assegnati i premi per le migliori sceneggiature del cinema e della TV, ovvero i WGA Awards.

L'evento, tenutosi al The Beverly Hilton di Los Angeles, ha visto trionfare Jojo Rabbit di Taika Waititi e Parasite di Bong Jo-Hoo per il cinema e le serie Succession e Barry per i principali premi televisivi. Watchmen è stata premiata nella categoria delle novità, mentre I Simpson vince per il bellissimo episodio Thanksgiving of Horror, che corrisponde all'ottavo episodio della 31esima stagione.

I premi assegnati dal sindacato degli sceneggiatori rappresentano un riconoscimento importante, anche in vista dei prossimi premi Oscar, dove proprio Jojo Rabbit e Parasite sono nominati rispettivamente nelle categorie Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Sceneggiatura Originale.

I vincitori sono stati riportati sul sito ufficiale del sindacato degli sceneggiatori.

Qui sotto potete scorrere l'elenco dei vincitori (segnati in grassetto), divisi per la categoria Cinema e quella TV.

Cinema

Sceneggiatura Originale

1917, scritta da Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns - Universal Pictures

Booksmart – La Rivincita delle Sfigate, scritta da Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel e Katie Silberman - United Artists Releasing

Cena con Delitto – Knives Out, scritta da Rian Johnson - Lionsgate

Storia di un Matrimonio, scritta da Noah Baumbach - Netflix

Parasite, scritta da Bong Joon-Ho e Han Jin Won - Neon

Sceneggiatura Adattata

Un Amico Straordinario – A Beautiful Day in the Neighborhood, scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster

The Irishman, scritta da Steven Zaillian - Netflix

Jojo Rabbit, scritta da Taika Waititi - Fox Searchlight

Joker, scritta da Todd Phillips e Scott Silver - Warner Bros. Pictures

Piccole Donne, scritta da Greta Gerwig - Sony Pictures

Documentario

Citizen K, scritta da Alex Gibney - Greenwich Entertainment

Foster, scritta da Mark Jonathan Harris - HBO Documentary Films

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, scritta da Alex Gibney - HBO Documentary Films

Joseph Pulitzer: Voice of the People, scritta da Robert Seidman e Oren Rudavsky - First Run Features

The Kingmaker, scritta da Lauren Greenfield - Showtime Documentary Films

Dal profilo ufficiale Twitter del regista e sceneggiatore Taika Waititi, qui sotto potete vedere la foto dei due vincitori Waititi e Bong Joon-Ho:

Televisione

Serie Drama

The Crown, scritta da James Graham, David Hancock e Peter Morgan - Netflix

The Handmaid’s Tale, scritta da Marissa Jo Cerar, Yahlin Chang, Nina Fiore, Dorothy Fortenberry, Jacey Heldrich, John Herrera, Lynn Renee Maxcy, Bruce Miller, Kira Snyder ed Eric Tuchman - Hulu

Mindhunter, scritta da Pamela Cederquist, Joshua Donen, Marcus Gardley, Shaun Grant, Liz Hannah, Phillip Howze, Jason Johnson, Doug Jung, Colin Louro, Alex Metcalf, Courtenay Miles, Dominic Orlando, Joe Penhall e Ruby Rae Spiegel - Netflix

Succession, scritta da Jesse Armstrong, Alice Birch, Jon Brown, Jonathan Glatzer, Cord Jefferson, Mary Laws, Lucy Prebble, Georgia Pritchett, Tony Roche, Gary Shteyngart, Susan Soon He Stanton e Will Tracy - HBO

Watchmen, scritta da Lila Byock, Nick Cuse, Christal Henry, Branden Jacobs-Jenkins, Cord Jefferson, Jeff Jensen, Claire Kiechel, Damon Lindelof, Janine Nabers, Stacy Osei-Kuffour, Tom Spezialy e Carly Wray - HBO

Serie Comedy

Barry, scritta da Alec Berg, Duffy Boudreau, Bill Hader, Emily Heller, Jason Kim, Taofik Kolade ed Elizabeth Sarnoff - HBO

La fantastica signora Maisel, scritta da Kate Fodor, Noah Gardenswartz, Daniel Goldfarb, Alison Leiby, Dan Palladino, Sono Patel, Amy Sherman-Palladino e Jordan Temple - Prime Video

PEN15, scritta da Jeff Chan, Maya Erskine, Anna Konkle, Gabe Liedman, Stacy Osei-Kuffour, Andrew Rhymer, Jessica Watson, Sam Zvibleman - Hulu

Russian Doll, scritta da Jocelyn Bioh, Flora Birnbaum, Cirocco Dunlap, Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler, Tami Sagher, Allison Silverman - Netflix

Veep - Vicepresidente incompetente, scritta da Gabrielle Allan-Greenberg, Rachel Axler, Emilia Barrosse, Ted Cohen, Jennifer Crittenden, Alex Gregory, Steve Hely, Peter Huyck, Erik Kenward, Billy Kimball, David Mandel, Ian Maxtone-Graham, Dan Mintz, Lew Morton, Dan O'Keefe, Georgia Pritchett e Leila Strachan - HBO

Nuova serie

Amiche per la morte - Dead to Me, scritta da Rebecca Addelman, Njeri Brown, Liz Feldman, Kelly Hutchinson, Anthony King, Emma Rathbone, Kate Robin e Abe Sylvia - Netflix

PEN15, scritta da Jeff Chan, Maya Erskine, Anna Konkle, Gabe Liedman, Stacy Osei-Kuffour, Andrew Rhymer, Jessica Watson e Sam Zvibleman - Hulu

Russian Doll, scritta da Jocelyn Bioh, Flora Birnbaum, Cirocco Dunlap, Leslye Headland, Natasha Lyonne, Amy Poehler, Tami Sagher e Allison Silverman - Netflix

Watchmen , scritta da Lila Byock, Nick Cuse, Christal Henry, Branden Jacobs-Jenkins, Cord Jefferson, Jeff Jensen, Claire Kiechel, Damon Lindelof, Janine Nabers, Stacy Osei-Kuffour, Tom Spezialy e Carly Wray - HBO

, What We Do in the Shadows, scritta daJesse Armstrong, Sam Bain, Jemaine Clement, Josh Lieb, Iain Morris, Stefani Robinson, Duncan Sarkies, Marika Sawyer, Tom Scharpling, Paul Simms e Taika Waititi - FX Networks

Longform - Originale

Chernobyl, scritto da Craig Mazin - HBO

The Terror: Infamy, scritto da Max Borenstein, Alessandra DiMona, Shannon Goss, Steven Hanna, Naomi Iizuka, Benjamin Klein, Danielle Roderick, Tony Tost e Alexander Woo - AMC

Togo, scritto da Tom Flynn - Disney+

True Detective, scritto da Alessandra DiMona, Graham Gordy, Gabriel Hobson, David Milch e Nic Pizzolatto - HBO

Longform - Adattamento

El Camino: Il film di Breaking Bad, scritto da Vince Gilligan - Netflix

Fosse/Verdon, scritto da Debora Cahn, Joel Fields, Ike Holter, Thomas Kail, Steven Levenson, Charlotte Stoudt, Tracey Scott Wilson, basato sul libro Fosse by Sam Wasson - FX Networks

The Loudest Voice - Sesso e potere, scritto da John Harrington Bland, Laura Eason, Tom McCarthy, Alex Metcalf, Gabriel Sherman, Jennifer Stahl, basato sul libro The Loudest Voice in the Room and the New York Magazine Articles by Gabriel Sherman - Showtime

Unbelievable, scritto da Michael Chabon, Susannah Grant, Becky Mode, Jennifer Schuur, Ayelet Waldman, basato sugli articoli di Pro Publica & The Marshall Project An Unbelievable Story of Rape e This American Life radio episodio: Anatomy of Doubt - Netflix

Corto originale per nuovi media

After Forever, scritto da Michael Slade e Kevin Spirtas - Prime Video

Special, scritto da Ryan O’Connell - Netflix

Animazione (riferito a uno specifico episodio)

Bed, Bob & Beyond (Bob’s Burgers), scritto da Kelvin Yu - Fox

The Gene Mile (Bob’s Burgers), scritto da Steven Davis - Fox

Go Big or Go Homer (I Simpson), scritto da John Frink - Fox

A Horse Walks Into A Rehab (BoJack Horseman), scritto da Elijah Aron - Netflix

Livin’ La Pura Vida (I Simpson), scritto da Brian Kelley - Fox

Thanksgiving of Horror (I Simpson), scritto da Dan Vebber - Fox

Episodic Drama (riferito a uno specifico episodio)

407 Proxy Authentication Required (Mr. Robot), scritto da Sam Esmail - USA Network

A Good Man is Hard to Find (Ray Donovan), scritto da Joshua Marston - Showtime

Mirror Mirror (The OA), scritto da Dominic Orlando e Claire Kiechel - Netflix

Moondust (The Crown), scritto da Peter Morgan - Netflix

Our Little Island Girl (This Is Us), scritto da Eboni Freeman - NBC

Tern Haven (Succession), scritto da Will Tracy - HBO

Episodic Comedy (riferito a uno specifico episodio)

Here’s Where We Get Off (Orange Is the New Black), scritto da Jenji Kohan - Netflix

It’s Comedy or Cabbage (La fantastica signora Maisel), scritto da Amy Sherman-Palladino - Prime Video

Nice Knowing You (Living With Yourself), scritto da Timothy Greenberg - Netflix

Pilot (Amiche per la morte - Dead to Me), scritto da Liz Feldman - Netflix

The Stinker Thinker (On Becoming a God in Central Florida), scritto da Robert F. Funke e Matt Lutsky - Showtime

Veep (Veep - Vicepresidente incompetente), scritto da David Mandel - HBO

Comedy/Variety Talk Series

Conan - TBS

Full Frontal with Samantha Bee - TBS

Last Week Tonight with John Oliver - HBO

Late Night with Seth Meyers - NBC Universal

The Late Late Show with James Corden - CBS

The Late Show with Stephen Colbert - CBS

Comedy/Variety Sketch Series

At Home with Amy Sedaris - truTV

I Think You Should Leave with Tim Robinson - Netflix

- Saturday Night Live - NBC Universal

Comedy/Variety Special

Desi Lydic: Abroad - Comedy Central

Full Frontal with Samantha Bee Presents: Not The White House Correspondenys' Dinner Part 2 - TBS

The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 - CBS

Ramy Youssef: Feelings - HBO

Quiz

Are You Smarter Than A 5th Grader? - Nickelodeon

- Hollywood Game Night - NBC

Jeopardy! - ABC

Who Wants To Be A Millionaire - Disney/ABC Syndacation

Daytime Drama

Days of Our Lives - NBC Universal

General Hospital - ABC

The Young and the Restless - CBS

Sceneggiatura di un documentario (eventi contemporanei)

Coal's Deadly Dust - PBS

The Mueller Investigation - PBS

Trump's Trade War - PBS

