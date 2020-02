Callaghan si trasformerà in Yokai per vendicarla.

I suoi traffici sono ostacolati dal professor Callaghan che vuole vendicarsi per il fatto che la figlia Abigail è stata bloccata per diverso tempo in un portale di teletrasporto su cui stava effettuando esperimenti.

Esperta di chimica, si occupa di sperimentare le reazioni tra elementi di vario genere. Come membro dei Big Hero 6, è caratterialmente l'opposto di GoGo. Può usare la sua borsetta per lanciare sfere di sostanze chimiche.

Ragazzo di colore piuttosto robusto, Wasabi è un grande esperto di fisica nonché appassionato di laser. Come Big Hero si occupa di sperimentare laser capace di tagliare qualsiasi cosa e riesce a lanciarne alcuni come arma dai suoi polsi.

Affascinante, ma a tratti acida, ragazza, GoGo Tomago è esperta di ingegneria, biciclette, pattini e ruote. Membro dei Big Hero 6 è capace di lanciare ruote come proiettili che tornano indietro e usare le ruote sulle gambe per correre a gran velocità.

Entrerà a far parte dei Big Hero 6 e sarà un grande amico di Hiro, arrivando a disobbedire ai suoi ordini di uccidere il professor Callaghan, responsabile della morte di Tadashi, fratello dello stesso Hiro. Baymax, in missione, indossa un'armatura rossa ed è dotato di magneti per tenere fermo Hiro durante il volo. Può inoltre sparare i suoi pugni come missili oltre ad essere esperto di arti marziali.

Prodotto con un ingente budget di ben 165 milioni di dollari, Big Hero 6 è riuscito a rifarsi ampiamente delle spese sostenute per la sua realizzazione arrivando ad incassare oltre 657 milioni di dollari . Nel 2017, sul canale Disney XD, è andata in onda la serie animata ispirata a Big Hero 6 e ambientata dopo gli eventi del film d'animazione.

Quando una serie di sfortunate e anche tragiche circostanze (come la morte del fratello Tadashi) faranno diventare Hiro e i suoi amici le vittime designate di un complotto che si consuma tra le strade di San Fransokyo (mix tra San Francisco e Tokyo), Hiro chiederà aiuto al suo amico Baymax, un sofisticato robot creato da Tadashi e trasformerà così il suo gruppo di amici in una squadra di supereroi per tentare di risolvere il grande mistero.

Classico numero 54 prodotto da Walt Disney Studios , Big Hero 6 è la commovente, e al tempo stesso avventurosa, storia di un ragazzo prodigio di nome Hiro Hamada, un piccolo, grande, esperto della tecnologia (tanto da diplomarsi a soli 13 anni) che impara a gestire il suo talento grazie all'aiuto di suo fratello Tadashi e dei suoi particolari amici: Go Go Tamago, Wasabi No-Ginger, Honey Lemon e Fred .

