di Alessandro Zoppo - 04/02/2020 12:37 | aggiornato 04/02/2020 12:47

È disponibile su Manga Plus il volume autoconclusivo di 87 pagine della premiata ditta Tsugumi Ohba e Takeshi Obata!

Nostalgia degli shinigami finiti sulla Terra a sconvolgere i nostri già precari equilibri? Niente paura: è già disponibile sul servizio Manga Plus (la nuova app per leggere il catalogo della storica rivista Shonen Jump) lo speciale one-shot di Death Note, il manga cult ideato e scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata.

Questo volume autoconclusivo di 87 pagine, al momento in inglese su Manga Plus, aggiorna la storia di Ryuk, il dio della morte ghiotto di mele che abbiamo conosciuto nell'originale, e del quaderno letale. Stavolta il Death Note finisce nelle mani di Minoru Tanaka, un brillante ragazzino delle medie destinato a raccogliere la pesante eredità di Light Yagami.

A combattere l'utilizzo perverso del taccuino, che Minoru promette di usare in modo abbastanza diverso dal suo predecessore Kira, c'è ovviamente il geniale Near, ormai conosciuto a tutti gli effetti come il nuovo L e finito a vivere negli Stati Uniti in condizioni molto particolari.

La storia di questo one-shot inizia nel maggio del 2019 e poi ci catapulta ai nostri giorni. Non aggiungiamo altri dettagli per evitare spoiler durante la lettura: diciamo soltanto che ci sono numerosi richiami al manga originale e tantissimi all'attualità, tra i quali la presenza dei leader Donald Trump e Xi Jinping, e persino l'intervento del premier nipponico Shinzo Abe.

Le prime reazioni dei fan arrivate sui social sono entusiaste, soprattutto per il personaggio di Minoru Tanaka.

Molti appassionati si augurano di vedere una trasposizione dello speciale, magari una serie televisiva anime come accaduto con quella prodotta da Madhouse e diretta da Tetsurō Araki.

I colpi di scena, la story line definita geniale da più parti e l'aggiornamento all'utilizzo delle odierne tecnologie fatto da Ōba e Obata, hanno elettrizzato i lettori.

Voi cosa ne pensate? Avete già letto il volume e lo trovate un sequel degno dell'originale?