Gli anni più belli: cast, trama e clip di anteprima del film di Muccino

di Rina Zamarra - 04/02/2020 20:45

Quattro clip in anteprima raccontano Gli anni più belli di Gabriele Muccino, con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Gli anni più belli è pronto per il debutto sanremese e poi per il debutto in sala. Il cast del film di Gabriele Muccino sarà ospite alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella serata d’apertura (4 febbraio 2020) per raccontare questo film corale, che porta sul grande schermo la storia di un'amicizia con sullo sfondo la storia della nostra nazione.

Le vite dei protagonisti, infatti, sono profondamente intrecciate con le vicende storiche e politiche degli ultimi 40 anni.

Muccino racconta la storia di quattro amici: Giulio (Pierfrancesco Favino), Riccardo (Claudio Santamaria), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Gemma (Micaela Ramazzotti).

Nella versione da giovani, i quattro protagonisti hanno i volti degli attori Alma Noce, Francesco Centorame, Andrea Pittorino e Matteo De Buono. Completano il cast Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone, al suo debutto cinematografico.

Giulio vive una situazione familiare difficile a causa del padre alcolista ed è mosso da un profondo desiderio di riuscire nella vita. Riccardo ha grandi ideali politici ed infine Paolo è un ragazzo sensibile e appassionato di libri. È Paolo a innamorarsi di Gemma, una ragazza sola e un po’ sbandata che finirà per diventare il quarto elemento del gruppo.

Il film inizia con i quattro che sono solo dei ragazzi e alternano il divertimento alle contestazioni politiche, come si vede nella clip qui sotto in cui Riccardo viene colpito da uno sparo della polizia dritto nello stomaco.

I quattro sembrano molto uniti e sarà Gemma a provocare le prime spaccature. Lo si intuisce benissimo dalla scena qui sotto del matrimonio tra Anna (Emma Marrone) e Riccardo. Lo sguardo tra Giulio e Gemma, infatti, racconta molto di più di tante parole.

Gli anni passano e i quattro prendono strade diverse da quelle immaginate in gioventù. Riccardo tenta la carriera di giornalista e critico cinematografico, Paolo ottiene una cattedra di professore di italiano dopo tanti anni di precariato e Giulio finisce con l’abbandonare la sua missione di avvocato d’ufficio.

Nella clip qui di seguito, lo vedete prendere possesso del suo nuovo studio di avvocato rampante, pronto a iniziare una carriera di successo.

Gli anni più belli è la storia di un’amicizia che come tutte le vere amicizie è fatta di liti, incomprensioni, allontanamenti, rotture e grandi ritorni. Dopo tanti anni, però, basta una bottiglia di vino bevuta insieme in allegria per ricucire i rapporti, o almeno così sembra!

Per vedere i quattro amici al cinema dovrete aspettare la vigilia di San Valentino. Gli anni più belli uscirà in tutte le sale italiane il 13 febbraio 2020.