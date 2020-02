In onda dal 2005, nel corso degli anni, Grey's Anatomy ha perso ormai gran parte dei protagonisti, dando il benvenuto ad altri e ampliando la storia. Eppure, il pubblico più affezionato continua a seguirlo con passione, e questo è bastato alla rete ABC per confermare una stagione 17.

Quindi Justin volta pagina per dedicarsi ad altro , come conferma:

A post shared by Grey's Anatomy Official (@greysabc) on Nov 13, 2019 at 9:00am PST

View this post on Instagram

Non c’è un buon momento per dire addio a una serie e a un personaggio che hanno definito così tanto la mia vita negli ultimi 15 anni. Da qualche tempo, tuttavia, ho sperato di diversificare i miei ruoli di attore e le mie scelte di carriera. E, quando compirò 50 anni [n.d.r.: il prossimo 11 luglio] benedetto dalla presenza della mia straordinaria moglie che mi supporta e cinque meravigliosi bambini, quello sarà il momento.

È la moglie di Alex, Jo Wilson, a parlare dell'assenza del marito. In una scena, Meredith si presenta nell'appartamento della coppia e, dopo aver notato che l'amico non c'è, Jo le spiega che Alex è tornato a casa per prendersi cura di sua madre.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok