di Massimiliano Rincione - 04/02/2020 08:55

Mentre si continua a pensare alla futura uscita del nuovo capitolo, un utente Github ha caricato una mod che permette di utilizzare le funzioni VR a pieno su GTA V.

Immaginate di potervi godere a pieno tutte le funzionalità di GTA V con un supporto per la realtà virtuale. Sarebbe fantastico, vero? Ecco, stando a quanto affermato dall'utente Github LukeRoss00 tutto ciò sarebbe finalmente possibile grazie alla mod da lui creata, che è stata resa disponibile per il download sul sito in questione. Non è chiaramente la prima mod rilasciata per il titolo Rockstar, ma le novità apportate dal changelog di questa release sembrano portare davvero tante migliorie alle esperienze precedenti.

Tanti anche i miglioramenti sul fronte tecnico, dal rilevamento automatico dell'head track all'inserimento nel menù pausa della voce legata alla modifica della profondità del campo visivo. La fluidità della telecamera è stata ovviamente implementata rispetto alle precedenti mod, con l'inserimento di un file batch che permette di settare le impostazioni grafiche a scelta tra basse, medie ed alte, a cui va poi aggiunto il classico preset di default.

Per tutti coloro i quali preferiscono registrare i propri gameplay, basti pensare che è stato reso compatibile il supporto di varie piattaforme, con la finestra di gioco su schermo che vedrà annullato il lampeggiamento che si palesava precedentemente - un punto, questo, molto caro ai player online e agli streamer -. Ultima nozione, tra le più importanti, è quella legata ai lettori VR supportati, che sono Oculus e Steam VR. Non è ancora ottimale il funzionamento di WMR e Pimax, anche se lo stesso LukeRoss00 ha affermato di aver contattato le case produttrici - ovvero Microsoft e la stessa Pimax - per cercare di risolvere i bug riscontrati finora. Insomma, ottime notizie per tutti quei player che, dal settembre 2013 ad oggi, continuano a dedicare anima e polpastrelli al titolo Rockstar, che continua a ricevere svariati aggiornamenti periodici e vanta una modalità online che resta tra le più giocate dalle varie community ancora oggi.

Hearing rumblings of a GTA V mod that lets you play in VR.. and it actually works pretty well... 🤔 — MrFortyTwo (@MrFortyTwoTV) January 30, 2020

Il tutto, ovviamente, in attesa di GTA 6, capitolo che verosimilmente vedrà la luce soltanto su next gen - quindi su PS5 e Project Scarlet - e che introdurrà i videogiocatori verso un nuovo spartiacque per il genere open world, anche se bisognerà attendere ancora diversi mesi per scoprire qualcosa in più riguardo al prossimo capitolo della saga. Nel frattempo, però, tutti i videogiocatori un po' più esperti nel mondo del modding potranno comunque godersi l'esperienza di gioco su GTA V in realtà virtuale, che sia in modalità storia offline oppure in multiplayer online. Unica prerogativa, ovviamente, sarà quella di possedere uno dei supporti VR sopra indicati per poter beneficiare dell'esperienza di gioco!