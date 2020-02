Harry Potter Magical Collection: l'edizione Home Video con cofanetto in pelle

Cinema

di Paola Pirotti - 04/02/2020 09:18 | aggiornato 04/02/2020 09:23

La saga di Harry Potter torna in grande stile con l'Harry Potter Magical Collection, il nuovo cofanetto della saga che include gli otto film e nuovi contenuti speciali.

L'Harry Potter mania sta per essere alimentata per l'ennesima volta, con l'uscita di una nuova collezione degli 8 film che compongono la saga.

Dal 2001 al 2011, per ben dieci anni, la saga di Harry Potter ci ha accompagnato al cinema con risultati incredibili sia dal punto di vista storico (dopotutto, ha segnato un'intera generazione), sia dal punto di vista produttivo.



E nonostante oggi non ci sia più Harry Potter al cinema, è il merchandise a tenere viva la saga ideata da J.K. Rowling. In uscita dal 26 marzo, l'Harry Potter Magical Collection promette un livello qualitativo incredibile, sia all'esterno che all'interno. Sarà disponibile sia online che nei negozi in DVD e Blu-ray con interessanti contenuti straordinari sull'amatissima storia del maghetto inglese più amato del mondo.

Il cofanetto è realizzato con materiale effetto simil pelle con stampa in oro. Il risultato è visivamente incredibile, così come gli interni delle grafiche degli 8 dischi che compongono il prodotto. Il nuovo look della collezione riprende l'estetica di un vero e proprio libro da sfiorare.

E non a caso: all'interno del cofanetto, infatti, è presente un digibook con copertina rigida in pelle dove sono contenuti gli otto dischi, ma non solo. Trentadue pagine che ci immergeranno nuovamente nel mondo di Harry Potter con immagini, citazioni e curiosità, oltre che bozzetti dei costumi e delle scenografie degli otto film.

HD Warner Bros. Pictures Il look di libro per la Harry Potter Magical Collection

La Magical Collection è un altro tassello del puzzle Harry Potter per i fan più accaniti della saga. È un ottimo pezzo da collezione, ma anche un'idea geniale e ricercata per un piccolo grande regalo.

Online è già possibile preordinare l'Harry Potter Magical Collection per riceverla a casa il giorno stesso dell'uscita della collezione. Pronti a rientrare nelle vite avventurose di Harry, Hermione e Ron con i nuovi, elegantissimi DVD e Blu-ray?