I primi 10 minuti di DOOM Eternal ci trascinano tra proiettili e Inferno

Videogames

di Andrea Guerriero - 04/02/2020 12:45 | aggiornato 04/02/2020 12:49

La redazione di IGN è riuscita a mettere mano prima del tempo sul prossimo shooter di id Software e Bethesda. E regala al pubblico le sequenze iniziali di questa indiavolata avventura.

Tenetevi pronti, perché il prossimo 20 marzo i demoni cammineranno sui vostri schermi.

Sì perché, dopo il rinvio, è questa la data di uscita ufficiale scelta dagli sviluppatori di id Software e dal publisher Bethesda Softworks per DOOM Eternal, secondo capitolo della saga dopo il reboot del 2016, pronto a sbarcare su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch - in un secondo momento - e addirittura Google Stadia.

E se è vero che il primo DOOM ha saputo sedurre tanto i giocatori moderni quanto i veterani affezionati al franchise sparacchino per eccellenza, allo stesso modo il sequel vuole elevare al quadrato quanto di buono abbiamo visto quattro anni fa su personal computer e console, proponendo uno shooter in prima persona ancora più brutale e violento, in cui la trama fa da mero pretesto all'uccisione di mostruosità assortite, che paiono essere emerse direttamente dalle bocche infernali.

Con la release che pare poi non troppo lontana, la redazione americana del portale IGN ha deciso di rendere l'attesa un po' più dolce pubblicando in esclusiva i primi dieci minuti di gioco:

Il filmato è registrato utilizzando la versione PC di DOOM Eternal, in tutta la bellezza della risoluzione 4K e dei 60fps, e per l'appunto si concentra sulle fase iniziali della Campagna per singolo giocatore, vero e proprio fiore all'occhiello di una produzione che comunque non rinuncerà al multiplayer, affidandosi a meccaniche piuttosto intriganti di tipo asincrono.

Più nello specifico, cliccando sul tasto Play poco più in alto, andrete ad assistere ad una cutscene iniziale che mostra la Luna frantumata e il nostro pianeta infestato dalle armate demoniache. L'occasione giusta per il protagonista, l'inossidabile Doomguy, per lanciarsi subito nel cuore dell'azione armato di un devastante fucile a pompa e della sua iconica motosega.

id Software/Bethesda Softworks

Augurandovi buona visione, ricordiamo ancora una volta che DOOM Eternal sarà disponibile dal 20 marzo nei negozi di tutto il mondo, sia in edizione fisica che digitale.