I videogiochi in uscita a febbraio 2020 su PS4, Xbox One, Switch e PC

Videogames

di Andrea Guerriero - 04/02/2020 09:33 | aggiornato 04/02/2020 09:38

Personal computer, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch si preparano a un febbraio piuttosto interessante. Ecco le migliori uscite del mese su ogni piattaforma.

I videogiocatori erano pronti ad un inizio 2020 da capogiro. Salvo poi vedersi i piani mandati in malora dai recenti - e pesantissimi - rinvii che hanno interessato alcuni dei titoli più attesi dell'anno, da The Last of Us Part II a Final Fantasy 7 Remake, passando pure per quel Cyberpunk 2077 plasmato dagli stessi autori della sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher.

Con i fuochi d'artificio poligonali spostati in primavera, il popolo geek avrà comunque di che giocare in questo freddo inverno in attesa di un clima più mite - e di scaffali decisamente più affollati! E se è vero che febbraio ha appena fatto capolino sui nostri calendari, sono proprio i giochi in uscita su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in questi 29 giorni al centro della nostra analisi. O, ancora meglio, protagonisti di un colorato viaggio alla scoperta di quelli più meritevoli, che potrebbero sedurre il vostro animo nerd, e naturalmente pure il vostro portafogli.

I giochi PS4 in uscita questo mese

Ad inaugurare le danze di febbraio è il monolite di casa Sony, quella PS4 capace di ergersi a regina dell'attuale generazione e pronta a cedere il passo alla futura PS5, di cui conosciamo solo il logo e il periodo di debutto, fissato per le festività natalizie del 2020.

Il 4 febbraio uscirà infatti Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame, terza incarnazione della popolare saga racing su due ruote della software house italiana Milestone. L'ultimo capitolo promette un comparto tecnico più curato, un editor dei piloti assai più completo e naturalmente tutte le scuderie ufficiali dell'attuale stagione del campionato mondiale di Supercross, con cui gareggiare in solitaria nella Modalità Carriera o in compagnia grazie al multiplayer online.

Lo stesso giorno, gli amanti di shooter e ambientazioni orrorifiche potranno mettere le mani su Zombie Army 4 Dead War, brand nato da una costola dello sparacchino Sniper Elite, mentre quanti hanno apprezzato il film fantasy diretto da Jim Henson The Dark Crystal avranno l'occasione di giocare al tie-in The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, pensato come un gioco di ruolo con elementi strategici. Il 13 febbraio sarà invece il turno di Azur Lane: Crosswave, sparatutto a scorrimento laterale ambientato nello stesso universo dell’omonima serie anime, seguito in tempo per San Valentino da Darksiders Genesis.

Già disponibile su PC e Google Stadia - il servizio per il gioco in streaming del gigante di Mountain View -, questo spin-off fa da prequel agli eventi della serie principale, e vede come protagonisti il già noto Guerra e suo fratello Conflitto, per la prima volta sui nostri schermi. L'impostazione è quella in stile Diablo, con visuale dall'alto e meccaniche hack 'n' slash, da giocare sia in singolo - alternando a piacimento i due Cavalieri dell'Apocalisse - che in co-op con un amico. Sempre il 14 febbraio, Capcom andrà ad aggiornare il suo Street Fighter V con la cosiddetta Champion Edition: questa nuova riedizione include tutti i DLC già pubblicati dal lancio del gioco, ad eccezione dei costumi Fighting Chance, degli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e dei contenuti legati al Capcom Pro Tour, per un totole di 40 lottatori e oltre 200 skin alternative. Non solo, segnaliamo pure l'uscita di Warriors Orochi 4 Ultimate e di Dreams, il progetto poligonale più recente dei ragazzi di Media Molecule, già dietro LittleBigPlanet e Tearaway. Si tratta di un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i possessori di una PS4 con la voglia di dare sfogo alla propria creatività, già stuzzicata da una fase di Accesso Anticipato.

Facendo un salto al 18 febbraio, il calendario ricorda l'uscita di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, cofanetto che include le riedizioni dei due intramontabili capolavori di Platinum Games e che ne festeggia in alta definizione i primi 10 anni. Crytek ci offre invece la versione finale del suo Hunt Showdown, uno sparatutto cooperativo intriso di elementi survival horror.

Ancora, il 25 febbraio 2020 potremo (ri)vestire i panni dei pochi sopravvissuti alla catastrofe nucleare globale causata dalla guerra tra Stati Uniti e Unione Sovietica: uscirà infatti Wasteland Remastered, in attesa del successivo lancio del terzo episodio, in lavorazione nelle fucine di InXile Entertainment.Chiudono poi questa discreta "mesata" videoludica sui lidi PlayStation Two Point Hospital, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Infliction, Ark Genesis Part One, One Punch Man A Hero Nobody Knows e Romance of the Three Kingdoms XIV, tutti previsti tra il 25 e il 28 del mese.

Sony

Le uscite su Xbox One e PC di febbraio 2020

Microsoft non resterà certo a guardare, e anche per febbraio permetterà a diversi videogiochi di andare ad arricchire i cataloghi di Xbox One e PC.

Si parte anche in questo caso, il 4 febbraio con Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame, Zombie Army 4 Dead War e The Dark Crystal Age of Resistance Tactic. Solo su personal computer, invece, assisteremo alle release di KUNAI (6 febbraio), action platform a scorrimento e in pixel art, e dei già citati Azur Lane: Crosswave (13 febbraio) e Street Fighter 5 Champion Edition (14 febbraio). Solo i giocatori in possesso di Xbox One - o della più performante Xbox One X - potranno gustarsi giorno 14 del mese la conversione di Darksiders Genesis. Lo stesso giorno segnerà il lancio di Warriors Orochi 4 Ultimate - anche su PC -, per un'esperienza al deciso sapore orientale.

Dal 18 febbraio 2020, la console di ultima generazione del colosso di Remond abbraccerà pure Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle e Hunt Shodown, seguiti dal 25 da Wasteland Remastered e ReMind, il grande DLC narrativo di Kingdom Hearts 3. Con l'espansione, il game director Tetsuya Nomura e gli sviluppatori di Square Enix correggono in qualche modo il controverso finale del gioco, permettendoci di affrontare nuove battaglie nei panni di altri personaggi. Fino all'inevitabile epilogo impugnando il Keyblade del protagonista Sora.

Il 28 di febbraio, quanti attendevano al varco One Punch Man A Hero Nobody Knows e Romance of the Three Kingdoms XIV - quest'ultimo solo su PC - avranno di che "sfamarsi".

Microsoft

I giochi Nintendo Switch di febbraio

Per concludere questo nostro viaggio alla scoperta dei migliori videogiochi in uscita a febbraio 2020, non ci resta che spostarci sui lidi di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, versione solo portatile della console ibrida made in Japan.

Si parte il 4 del mese con il tie-in strategico The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, a cui si accompagna il corsistico nostrano Monster Energy Supercross 3 – The Official Videogame, seguito il febbraio da KUNAI - apprezzabile soprattutto per il comparto estetico in pixel art - e il 7 da The Turing Test.

Quest'ultimo gioco ci vede impersonare li'ingegnere dell'Agenzia Spaziale Internazionale Ava Turing, chiamata ad investigare su cosa sta accadendo ai suoi colleghi in una base di ricerca su Europa, satellite di Giove.

Il 14 febbraio è di nuovo la volta di Darkisiers Genesis e Warriors Orochi 4 Ultimate, mentre il 20 sarà il grande giorno di Devil May Cry 3 Special Edition, già visto sulle console rivali nella Devil May Cry HD Collection. La versione Switch permetterà agli utenti di impersonare anche il fratello di Dante, Vergil, e di avere accesso a tutti i contenuti aggiuntivi speciali. Gli stessi utenti che, tra il 25 e il 28 febbraio, potranno giocare a Two Point Hospital, Samurai Shodown, Infliction, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Soul Axiom Rebooted, Rune Factory 4 Special e Metro Redux.

Nintendo

E voi, quali videogiochi avete deciso di regalarvi a febbraio? Opterete per le nuove uscite oppure recupererete qualche release precedente?