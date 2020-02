Joker di Todd Phillips torna al cinema dal 6 febbraio!

Cinema

di Marcello Paolillo - 04/02/2020 11:52 | aggiornato 04/02/2020 11:56

In vista delle 11 nomination agli Oscar 2020, Joker tornerà nei cinema italiani a partire dal prossimo 6 febbraio.

Uscito nei cinema italiani durante il mese di ottobre dello scorso anno, Joker di Todd Phillips è senza dubbio uno dei film più quotati tra quelli in concorso ai prossimi Academy Awards.

La pellicola ha infatti ricevuto ben 11 candidature ai premi Oscar 2020, risultando essere quest'anno il film con più nomination in assoluto. Joker ha ottenuto la candidatura per il miglior film, per il miglior regista a Todd Phillips, per il miglior attore a Joaquin Phoenix, per la migliore sceneggiatura non originale, per la migliore fotografia, per il miglior montaggio, per la migliore colonna sonora, per il miglior sonoro, per il miglior montaggio sonoro, per i migliori costumi e infine quella per il miglior trucco e acconciatura.

Ora, Warner Bros. Italia ha annunciato con un breve filmato promozionale che il film tornerà eccezionalmente nelle nostre sale a partire dal prossimo 6 febbraio.

Il video, della durata di appena 15 secondi, mostra l'ormai celebre sequenza della scalinata, mentre a schermo vediamo apparire alcuni dei commenti entusiasti da parte della stampa specializzata.

L'edizione Home Video del film in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD sarà in vendita a partire dallo stesso giorno in cui il film tornerà nei cinema, ossia proprio il 6 febbraio. La versione digitale è invece disponibile dallo scorso 16 gennaio.

Il cast di Joker vede, oltre a Phoenix, anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Douglas Hodge, Marc Maron e Dante Pereira-Olson. La storia racconta le grottesche vicende di Arthur Fleck, un clown finito sul lastrico e costretto per uno strano gioco del destino a diventare il Clown Principe del Crimine di Gotham City.

Ricordiamo infine che la 92ª edizione dei premi Oscar si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, in California, il 9 febbraio 2020.