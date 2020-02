Nello speciale di Variety Music Before Motion , la compositrice islandese ha rivelato che Phillips non le ha fornito troppe indicazioni per le musiche dello score: è stata lei ad improvvisare con il suo " halldorophone " (un violoncello elettro-acustico il cui suono produce i feedback che ascoltiamo nel film) sulla base delle sensazioni che le ha comunicato la sceneggiatura.

Il miliardo di dollari superato al box office internazionale e le 11 nomination agli Oscar non sono abbastanza: ora l'"anti-cinecomic" di Todd Phillips va in tour con tanto di concerto dal vivo e un'intera orchestra ad eseguirne le musiche.

