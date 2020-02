AnimazioneCuriosità

di Silvio Mazzitelli - 04/02/2020 07:58

Il famoso amico di Lupin III, l'infallibile pistolero Jigen, è diventato un sex symbol sul web dopo la sua apparizione nel film in computer grafica. Per alcuni utenti è persino l'incarnazione di Keanu Reeves.

Manca ormai poco all'arrivo di Lupin III: The First nei cinema italiani. Il primo film dedicato al ladro gentiluomo realizzato interamente in computer grafica arriverà infatti il prossimo 27 febbraio distribuito da Anime Factory, etichetta dedicata all'animazione giapponese di Koch Media.

Recentemente alcuni fan del gruppo di ladri più famoso nel mondo dell'animazione giapponese, hanno notato qualcosa d'interessante: ossia quanto la versione in 3D di Jigen sia affascinante. Molti utenti hanno infatti fatto dei tweet a tema con alcune gif e screenshot presi dai trailer rilasciati di recente, in cui si sottolinea, in modo ironico ed esagerato, la bellezza di questa versione di Jigen.

L'utente Arekay spiega perfettamente il fascino del nuovo Jigen, facendo riferimento a Flynn di Rapunzel, e di come questo fosse stato ideato cercando di renderlo il più affascinante possibile addirittura tramite un meeting per deciderne l'aspetto. Ebbene, la versione perfetta di quest'ipotetico uomo in realtà sarebbe proprio Jigen.

Remember when they were making Tangled and they were like “we need to make Flynn the most attractive man so we surveyed all the women in the company for input on his design during the Hot Man Meeting”



well i’m here to tell you that this here is the perfected version of that https://t.co/qPgaLt3ZRt — 💉🔪🩸arekay🩸💉🔪 (@kellyAREKAYyeo) February 1, 2020

Alcuni fan sono andati ben oltre paragonando questa versione del silenzioso pistolero della banda di Lupin a uno degli attori più in voga del momento: Keanu Reeves.

Guys they made a Lupin character in real life!!!!! pic.twitter.com/YL7IpJk0f1 — Jigen fucker (@sir_scandalous) February 1, 2020

Come possiamo vedere in questo paragone, le somiglianze sono effettivamente incredibili, e sono già in tanti a voler un film live-action di Lupin con il buon Keanu nei panni dell'infallibile pistolero. D'altronde Keanu è abituato a ruoli di questo tipo, e il successo del personaggio di John Wick (il cui quarto capitolo arriverà nel 2021) dimostra come con le pistole ci sappia già fare.

La rinnovata popolarità di Jigen è attualmente in pieno boom internettiano, e siamo convinti che sarà destinata a crescere con l'arrivo del film al di fuori del Giappone. Se siete incuriositi ecco il link al tread ufficiale su Twitter

Nel frattempo vi rinfreschiamo la memoria sulla trama di Lupin III: The First. Il nostro ladro gentiluomo sarà ancora una volta coinvolto in una caccia al tesoro intorno al mondo, da Parigi al Brasile e altre località esotiche, mentre è alla ricerca del Diario di Bresson, l'unico oggetto che suo nonno non è riuscito a rubare. Questo diario conterrebbe dei segreti mai rivelati al mondo e per questo motivo anche una perfida organizzazione criminale è sulle sue tracce. Lupin, insieme alla sua banda di sempre, si allea con l'esperta in archeologia Laetitia per scovare il tesoro.

La pellicola ha debuttato al cinema in Giappone lo scorso 6 dicembre 2019, dove ha incassato nella sua corsa al botteghino quasi 7 milioni di dollari.

Cosa ne pensate della nuova versione di Jigen? Andrete al cinema a vedere il film solo per lui?