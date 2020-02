No, non esiste nessun finale alternativo per Star Wars 9 (ma un'idea c'era)

Attenzione! Possibili spoiler!

Il presunto finale alternativo era stato rivelato dall'attore Juan Bautista (che aveva dichiarato di aver interpretato nel film uno dei Cavalieri di Ren) sul canale YouTube Popcorn Talk.

Secondo Bautista, a morire di fronte all'ex Imperatore Palpatine sarebbe stata Rey e non Kylo Ren. Quest'ultimo non avrebbe usato il potere curativo della Forza sulla ragazza e si sarebbe poi recato su Tatooine, per ribattezzarsi come Ben Skywalker.

In sostanza, in questa versione, Ben Solo e Rey si sarebbero dovuti "scambiare di ruolo" nella parte finale del film.

Tutto ciò si è rivelato falso e il video in cui si parlava di questo finale alternativo è stato presto rimosso da YouTube. Juan Bautista, tra l'altro, non è riportato da nessun sito come facente parte del cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

A smentire categoricamente la notizia è intervenuto anche il dirigente creativo di Lucasfilm Pablo Hidalgo.

Quest'ultimo ha scritto su Reddit che nessun finale alterativo è stato girato per l'Episodio 9 di Star Wars e che l'unica "idea alternativa" per il finale della saga era stata proposta da lui stesso, ancor prima che iniziassero le riprese per Star Wars: Il risveglio della Forza.

In questa prima fase, Hidalgo aveva proposto che fosse Kylo Ren a vivere sull'isola del pianeta di Ahch-To, al posto di Luke Skywalker.

Nel post su Reddit, Hidalgo ha infine raccomandato di non fidarsi delle dichiarazioni su fantomatici finali alternativi del film, perché non ce ne sono.

Anche il montatore del film, Maryann Brandon, ha smentito l'esistenza del finale alternativo.

Brandon si è soffermato in particolare sulle voci secondo le quali l'inquadratura su Tatooine di Rey fosse stata rielaborata in post produzione per rendere la ragazza protagonista nel finale. Il montatore del film ha affermato che la scena nel deserto è stata girata appositamente per quel finale: