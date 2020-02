Odio l'estate: trama e significato del film

Attenzione! Possibili spoiler!

Dopo aver dato uno schiaffo al figliastro Ludovico, Giacomo litiga con il giovane che durante la notte scappa dalla sua amica di penna danese a Follonica. Dopo aver denunciato invano ai carabinieri la scomparsa, Barbara consiglia a Giacomo di raggiungere Ludovico a Follonica per riportarlo a casa. Lei non ci sarà: in questo modo padre e figlio da soli potranno avere un po' di tempo per ricostruire il loro rapporto.

Aldo e Giovanni, per non lasciare da solo Giacomo per tutto il viaggio di andata, partono insieme a lui per questa piccola avventura on the road. Lungo la strada però, Giacomo ascolta un po' troppo i consigli di Aldo e Giovanni e in primis, si becca una multa per alta velocità per non aver visto l'autovelox, e successivamente viene fermato - sempre per eccesso di velocità - dalla polizia autostradale che lo multa ulteriormente a causa del fanale rotto e gli toglie anche 6 punti dalla patente.

Arrivati a Follonica, Giacomo e Ludovico a distanza, si sorridono, felici entrambi di essere di nuovo insieme. Giacomo fa amicizia con il padre di Elsa (l'amica di penna di Ludovico) che gli confida di aver letto tutte le lettere tra la figlia e il giovane: Ludovico ha solo parole positive e di amore per Giacomo, il patrigno.

Dopo una giornata di divertimento sfrenato in spiaggia, Giacomo, Aldo e Giovanni ripartono verso casa senza Ludovico, che Giacomo decide di lasciare lì con Elsa un'altra settimana e fa una promessa: una volta ritornati a Milano, lavorerà di meno nello studio dentistico per passare più tempo con la sua famiglia.

Durante il viaggio di ritorno, Aldo chiede ai due amici di portarlo al concerto del suo idolo, Massimo Ranieri. Dopo un iniziale tentennamento, i due accettano di andarci e Giacomino - che incredibilmente conosce Massimo Ranieri - prepara due sorprese ad Aldo. La prima sono i posti riservati per vedere il concerto, la seconda una canzone cantata da Aldo in duetto insieme a Ranieri.

Lungo la strada di casa, Aldo ha un malore e Giovanni e Giacomo scoprono in ospedale che Aldo ha un brutto male e che ha nascosto a loro e alla famiglia tutto per godersi questa probabile ultima vacanza. Si scopre così che Aldo non è lo scansafatiche che pensavano tutti. Infatti la stessa Carmen, appassionata di tarocchi, aveva visto nelle carte che il marito mantiene un segreto che lo affligge. Anche se la donna è convinta si tratti di un'amante.

Alla fine del film, Aldo, Giovanni e Giacomo sono al mare con le loro famiglie e si scopre che tra Salvo ed Ilary è nata una storia d'amore.

Inizia un monologo di Aldo in cui racconta che, nonostante tutto, è felice di vivere quest'ultima vacanza insieme alla sua famiglia e ai suoi nuovi amici: pensare alle cose brutte adesso fa meno male, quando hai qualcuno accanto pronto ad aiutarti.

Tutti insieme i protagonisti guardano i botti della festa patronale e Carmen triste piange sulla spiaggia pensando alla disgrazia che ha colpito Aldo.

Che sia davvero l'ultima vacanza insieme per Aldo i suoi nuovi amici?