Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 04/02/2020 11:25 | aggiornato 04/02/2020 11:28

Dalle facce buffe di William sul red carpet all'autoironia dimostrata da lui e Kate per le battute sul caso Megxit, ecco i best moments dei Duchi di Cambridge ai BAFTA Awards 2020.

Non ci sono dubbi: le vere star dei BAFTA Awards 2020 sono stati William e Kate! I Duchi di Cambridge hanno presenziato, come di consueto, agli "Oscar" britannici - qui tutti i vincitori - e hanno dimostrato ancora una volta di essere molto meno ingessati di come vengono dipinti.

Diciamocelo, la dicotomia tra le coppie William e Kate/Harry e Meghan, in fondo, si è sempre basata su questo: i primi rigidi e formali, i secondi calorosi e ribelli (non a caso, il recente scandalo Megxit ha confermato la loro indole anticonformista!).

Eppure, i futuri sovrani del Regno Unito, William e Kate, sono risultati decisamente simpatici sul red carpet dei BAFTA. In particolare, ci sono stati alcuni momenti irresistibili che li hanno visti protagonisti, tra espressioni eloquenti e siparietti esilaranti!

Le espressioni di William sul red carpet

HD Getty Images L'espressione buffa di William sul red carpet

Questo è il momento in cui William e Kate hanno fatto il loro debutto sul red carpet dei BAFTA Awards 2020 e questa è la faccetta buffa con cui il Principe William si è mostrato ai fotografi. Come si fa a non amarlo? Di certo, continua a essere meno avvezzo ai flash della moglie Kate Middleton, impeccabile e brillante come una diva di Hollywood.

Il siparietto del Principe William con Joaquin Phoenix su Joker

HD Getty Images Il Principe William si è intrattenuto con Joaquin Phoenix

William, durante la cerimonia di premiazione, si è intrattenuto a lungo con Joaquin Phoenix, che ha trionfato ai BAFTA con la sua magistrale interpretazione di Joker. Come riporta People, il Principe gli ha detto di aver visto il film, ma non senza un pizzico di timore:

Piacere di conoscerti. Ho adorato Joker. Ho rimandato prima di guardarlo, mentre la gente continuava a dirmi: 'Stai attento a quando scegli di vederlo'. Sono contento di non averlo visto prima di andare a dormire.

Ovviamente, il Principe William ha poi chiuso complimentandosi nuovamente con l'attore:

Enormi congratulazioni, esibizione straordinaria!

L'autoironia di William e Kate alla battuta di Brad Pitt su Harry

Brad Pitt Jokes About Prince Harry’s Exit In Front Of William, Kate https://t.co/ZBXABzqZ44 pic.twitter.com/8Gxbk40w2Y — News230 (@OfficialNews230) February 3, 2020

Brad Pitt non era presente ai BAFTA, ma ha fatto leggere il suo discorso di ringraziamento per il premio come Migliore attore non protagonista all'amica Margot Robbie. In particolare, una frase non è passata inosservata:

Brad dice che chiamerà questo premio Harry, perché non vede l'ora di portarlo negli Stati Uniti!

Le telecamere hanno indugiato su William e Kate, che sono sembrati molto divertiti per la battuta sul caso Megxit.

Kate Middleton e le amabili chiacchiere con Renée Zellweger

HD Getty Images Kate Middleton e Renée Zellweger: due buone amiche!

Che abile conversatrice! In questa foto scattata alla cerimonia dei BAFTA, Kate e la protagonista di Judy sembrano proprio due buone amiche. Inutile dirlo, non sappiamo cosa si stessero dicendo, ma la Duchessa sembrava davvero a proprio agio: una Regina nata!

Kate regina del red carpet, ma... "Sei bellissimo anche tu, Will"

THIS IS SO FUNNY 😂



You look amazing too William!#BAFTAs pic.twitter.com/tnzdO7ngxW — 𝒜.🕊 (@acupofanna) February 2, 2020

Kate Middleton si è distinta anche per il look ai BAFTA Awards, grazie al suo meraviglioso abito Alexander McQueen (riciclato) in bianco e oro. People ha preso nota di un divertente siparietto: mentre la coppia faceva il proprio ingresso alla Royal Albert Hall, tutti facevano complimenti a Kate urlandole quanto fosse bella, elegante e affascinante.

A un certo punto, qualcuno si è reso conto che "esistesse" anche William, gridando:

Anche tu, Will!

Kate e William sono esplosi in una risata e il Principe, come nelle favole, ha smesso di sentirsi "ranocchio".

Chissà quando ricapiterà di vederli di nuovo sul red carpet!