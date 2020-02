Quel peto di drago in Dolittle? È stata un'idea di Robert Downey Jr.

Cinema

di Rina Zamarra - 04/02/2020 11:50 | aggiornato 04/02/2020 11:52

Robert Downey Jr. avrebbe avuto un ruolo creativo nella realizzazione di Dolittle: la scena finale del drago, per esempio, sarebbe imputabile all'attore.

Il criticato finale di Dolittle sarebbe opera di Robert Downey Jr. e a svelarlo è THR, che riferisce di una serie di problematiche produttive e di diverse idee da imputare all’attore, tra cui quella del drago.

Sembra che i primi problemi siano sorti nel 2018, quando il montaggio del film realizzato da Stephen Gaghan non ha convinto Universal. La versione proposta era troppo lontana da un film per famiglie e mancava di momenti comici, fondamentali per un film con protagonisti degli animali.

A convincere non era soprattutto il finale troppo triste. Universal decise così di coinvolgere Seth Rogen per capire cosa mancava a Dolittle e cosa poteva essere aggiunto per raggiungere il risultato sperato. Purtroppo, però, Rogen era impegnato e la scelta ricadde su Chris McKay, noto per LEGO Batman - Il film e per The LEGO Movie.

Secondo quanto riporta THR, McKay avrebbe iniziato a lavorare avvalendosi anche della collaborazione di i Robert Downey Jr., ma poi avrebbe abbondato il progetto a causa della direzione del film The Tomorrow War con Chris Pratt e J.K. Simmons. A quel punto è salito a bordo Jonathan Liebesman, con Stephen Gaghan comunque coinvolto nella lavorazione.

In tutti questi continui cambi, Robert Downey Jr. avrebbe pensato a diverse idee, tra cui quella del drago.

Una fonte anonima della produzione avrebbe riferito:

Puoi raccontargli tante idee avendo la sensazione che sia disposto a provare qualsiasi cosa. Ti darà un feedback e avrà anche alcune idee per conto suo.

Un’altra fonte ha aggiunto:

Quando Iron Man ti dice qualcosa, tu ascolti Iron Man.

Insomma, tutti i commenti alludono a un coinvolgimento creativo di Robert. Altri, invece, affermano che non sia stato l’attore a lavorare per portare a termine il film.

Sta di fatto che Dolittle è stato oggetto dell’apporto di tante persone diverse. Alcune voci di corridoio, infatti, hanno parlato di "troppi cuochi in cucina" e di perplessità sulla scena del drago.

Purtroppo, i risultati al botteghino non stanno premiando il film. Gli incassi sono tiepidi sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Ad oggi, infatti, il guadagno è pari a 126,512 milioni di dollari per un film la cui realizzazione ha previsto un investimento pari a 175 milioni di dollari.