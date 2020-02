Ragazzi perduti: è in lavorazione la serie TV reboot del film di Joel Schumacher

TV NewsCinema

04/02/2020

È in fase di lavorazione la serie TV reboot dell'iconico film del 1987 Ragazzi perduti, diretto da Joel Schumacher e interpretato, fra gli altri, da Kiefer Sutherland. Ecco i primi dettagli del progetto.

Marcos Siega, il regista che ha diretto gli episodi pilota delle serie TV The Vampire Diaries e Batwoman dell'emittente statunitense The CW, si occuperà del pilot della serie TV reboot di Ragazzi perduti.

La produzione dello show è stata affidata a Rob Thomas, il creatore di Veronica Mars e iZombie.

Ad onor del vero, occorre ricordare che un episodio pilota della serie TV era già stato girato lo scorso anno, con la regia affidata a Catherine Hardwicke. Quel progetto non ha però trovato concretizzazione. Il produttore esecutivo Rob Thomas ha in seguito co-scritto la versione rielaborata della sceneggiatura con Heather Mitchell, autrice del pilot precedentemente girato.

Per chi non lo sapesse, Ragazzi perduti è un film a metà strada tra l'horror e la commedia del 1987, diretto da un regista del calibro di Joel Schumacher.

L'estate scorsa, Thomas ha dichiarato, in merito al rifacimento del pilot:

Erano presenti delle scene per le quali pensavamo di poter fare un lavoro migliore, quindi abbiamo deciso di affrontare una ri-scrittura del 40% dell'episodio. Quindi non è uno stravolgimento totale.

Per Rob Thomas, il reboot di Ragazzi perduti è stato un vero e proprio atto d'amore. Aveva iniziato a concepire e scrivere un adattamento in serie TV dell'iconico film horror di Warner Bros del 1987 durante la stagione di sviluppo televisivo 2016-17. Sebbene il primo pilot non sia stato giudicato idoneo per lo sviluppo della serie, i dirigenti di The CW hanno comunque mantenuto un forte interesse verso l'adattamento. Thomas ha in seguito aggiunto:

Due anni fa, ho scritto una versione molto originale, ma la rete non voleva andare così fuori dagli schemi. La nuova versione, guidata da Mitchell, avrà molto in comune con il film.

Nel reboot di Ragazzi perduti vedremo che, dopo la morte improvvisa del padre, due fratelli si trasferiscono insieme alla loro madre a Santa Carla, città di mare dove la donna è cresciuta e dove sperano di cominciare una nuova vita. Qui scopriranno che i ragazzi del luogo dormono tutto il giorno e fanno festa tutta la notte, senza mai crescere e mai invecchiare. I legami familiari verranno messi duramente alla prova mentre i fratelli saranno sempre più attratti dal seducente mondo dei non morti eternamente belli e giovani di Santa Carla.

Il film originale del 1987 vantava un cast composto da Jason Patric, Corey Haim, Kiefer Sutherland e Corey Feldman e ha raccontato le avventure di due fratelli che si trasferiscono in California, dove si troveranno invischiati nelle vicende di una gang di vampiri.

Diventato un piccolo cult di genere, Ragazzi perduti ha avuto due sequel usciti direttamente in versione Home Video: Ragazzi Perduti 2: La tribù, nel 2008, e Ragazzi Perduti 3, nel 2010.

