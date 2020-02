TV NewsCinemaVideogames

04/02/2020

Netflix sarebbe interessata alla produzione di una serie TV basata sul franchise di Resident Evil. Secondo alcune indiscrezioni, le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate in Sudafrica. Non ci sono ancora conferme ufficiali.

Qualche tempo fa, erano circolate voci che volevano Netflix interessata alla produzione di una serie TV basata sul franchise di Resident Evil. Adesso, pare che qualcosa si stia muovendo sul serio in questa direzione. Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence e da Dual Shockers, la società che si occupa della distribuzione di film, serie TV e contenuti di intrattenimento sul Web starebbe realmente lavorando al progetto.

Appena lo scorso anno, Deadline aveva accennato la notizia e adesso si parla addirittura della data di inizio delle riprese: pare, infatti, che la nuova serie Netflix entrerà in lavorazione nel corso del mese di giugno in Sudafrica, per terminare ad ottobre di quest’anno. Se queste informazioni si rivelassero accurate, si tratterebbe di un cambio di scenario, dato che i film furono principalmente girati in Canada e Messico.

La serie sarà prodotta da Neflix in collaborazione con Constantin Film. Secondo quanto riportato finora, dovrebbe essere composta da otto episodi di un’ora ciascuno. Al momento, non ci sono indicazioni sul cast o sui personaggi che potrebbero comparire nello show, ma si mormora che la trama possa raccontare lo scoppio dell’epidemia del T-virus.

Resident Evil è un survival horror franchise giapponese di successo nato nel 1996 come videogioco, che ha ottenuto un enorme successo e ha visto la nascita di numerosi videogiochi, film, fumetti e libri. Al momento, i fan sono in attesa dell’uscita – fissata per il 3 aprile - del remake di Resident Evil 3, che sarà possibile giocare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali e tenendo conto dei tempi di lavorazione, l’uscita della serie TV basata sul franchise di Resident Evil potrebbe essere prevista per il 2021.