di Elena Arrisico - 04/02/2020 09:59 | aggiornato 04/02/2020 10:04

Rick Moranis potrebbe tornare a Hollywood per prendere parte al reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. L'attore statunitense si è ritirato dalle scene da oltre venti anni, pur continuando a lavorare sporadicamente come doppiatore.

Dopo aver detto di no a Sony alla richiesta di riprendere il ruolo di Louis Tully in Ghostbusters: Legacy, Rick Moranis potrebbe sorprendere i propri fan: secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’attore avrebbe deciso di tornare a Hollywood per recitare nel reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (Honey, I Shrunk the Kids).

Al momento, si tratta solo di voci – come riporta The DisInsider - ma pare che Moranis possa davvero tornare a interpretare l’eccentrico inventore Wayne Szalinski.

Getty Images Rick Moranis, protagonista di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Diretto da Joe Johnston e prodotto da Walt Disney Pictures, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi uscì nelle sale cinematografiche nel 1989, divenendo una delle commedie fantascientifiche di maggiore successo.

La trama raccontava del professore e inventore Wayne Szalinski che, per via di una sua invenzione lasciata incustodita, causava il rimpicciolimento alle dimensioni di insetto dei figli Nick (Robert Oliveri) e Amy (Amy O'Neill) rimasti da soli in casa. Insieme a loro, si rimpicciolivano anche i figli dei vicini da casa, Ron (Jared Rushton) e Russ (Thomas Wilson Brown). I ragazzi dovevano, quindi, cercare di attirare l’attenzione in casa, tentando di salvarsi in un mondo fatto di formiche giganti e fili d’erba enormi.

Nel corso degli anni, Moranis ha lavorato come doppiatore e a pochissimi ruoli fino agli anni Novanta, ritirandosi dalle scene e scegliendo di allontanarsi da Hollywood per dedicarsi ai propri figli dopo la prematura scomparsa della moglie sposata nel 1986 e morta nel 1991 per un cancro al seno.

Adesso, Moranis sarebbe in trattative, ma non ci sono né conferme né smentite in merito: potrebbe, infatti, semplicemente trattarsi di un cammeo o di una partecipazione in veste di doppiatore. La sua ultima apparizione cinematografica, del resto, risale al 1997 con Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (Honey, We Shrunk Ourselves), seguito del primo capitolo e di Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (Honey, I Blew Up the Kid) del 1992.

Walt Disney Cofanetto DVD di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Il reboot, ad ogni modo, dovrebbe vedere nuovamente alla regia Joe Johnston – già regista del primo capitolo della saga –, Josh Gad nei panni della versione adulta del figlio di Wayne e Todd Rosenberg alla sceneggiatura.

Le riprese di Shrunk – questo il titolo del reboot - dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020. La pellicola potrebbe vedere la luce nel 2021 ma, per saperne di più, non ci resta che attendere.

