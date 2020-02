TV News S.W.A.T.

di Chiara Poli - 04/02/2020 08:16 | aggiornato 04/02/2020 08:20

S.W.A.T. sta per tornare con la stagione 2 in prima visione su FOX dall'11 febbraio. Ecco il promo, il punto su dov'eravamo e cosa ci aspetta nei nuovi episodi...

In occasione del suo arrivo è nato FOX ON FIRE, che ci permette di fare un bel ripasso delle avventure del sergente Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore) e della sua squadra di agenti specializzati negli interventi più rischiosi e delicati.

Quando il gioco si fa duro, la S.W.A.T. inizia a giocare... E nella seconda stagione - su FOX dall'11 febbraio - i giochi saranno ancora più complessi e pericolosi di quelli visti finora.

Dov'eravamo rimasti?

La prima stagione della serie creata da Shawn Ryan (The Shield) insieme ad Aaron Rahsaan Thomas (C.S.I.: New York) e basata sulla serie S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine del 1975 (poi diventata anche un film con Samuel L. Jackson e Colin Farrell), ci ha presentato i protagonisti e ci ha mostrato le numerose occasioni in cui solo il loro intervento ha evitato il peggio.

Chiamati a gestire le maggiori difficoltà sul territorio di Los Angeles - dove Hondo è nato e cresciuto, e dove spesso si trova a dover mediare fra il proprio passato e il presente, a capo della S.W.A.T. - gli uomini della squadra operativa più specializzata del corpo di polizia ha vissuto una forte competizione con i colleghi del team diretto da Jeff Mumford (Peter Onorati), che ha un'idea molto diversa del lavoro della S.W.A.T.

Insieme a Jim Street (Alex Russell), Dominique Luca (Kenny Johnson), Victor Tan (David Lim), Chris Alonso (Lina Esco) e Deacon Kay (Jay Harrington), oltre al Comandante Jessica Cortez (Stephanie Sigman), Hondo ha affrontato ogni genere d'emergenza, ma anche rivalità interne alla squadra e problemi personali.

La sua relazione segreta con Jessica finisce per diventare un problema insormontabile, soprattutto dopo che i colleghi della polizia la scoprono. Per non interferire con la sua carriera, Hondo decide di dire addio a Jessica, pur essendo ancora innamorato di lei. Ciononostante, le difficoltà per Jessica non sembrano essere finite: i suoi superiori fanno di tutto per metterla in situazioni scomode e la donna deve continuamente dimostrare di essere all'altezza della situazione.

Mentre Hondo deve gestire le situazioni personali con il padre e il figlioccio, Jim è in seria difficoltà per via della madre, prima in carcere e poi libera per il rilascio sulla parola.

Cosa ci aspetta nella stagione 2

Terremoti, attacchi terroristici, minacce alla sicurezza nazionale, rapine e rapimenti: per la S.W.A.T. guidata da Hondo non ci sarà tregua nella seconda stagione.

Gli uomini specializzati nelle situazioni più a rischio si troveranno a dover affrontare i propri sentimenti di fronte a trafficanti di esseri umani, pronti a tutto - anche a sfruttare dei bambini - pur di trarre profitto dai più deboli.

Street, che si trova a essere fuori dalla squadra, otterrà una seconda occasione di dimostrare che è in grado di essere rispettoso delle regole, mentre Jessica si troverà a dover fare un passo indietro nella carriera per carenza di personale.

Dominique Luca valuterà il trasferimento in un quartiere a rischio - finendo per vivere a costante contatto con quell'ambiente che combatte come agente della S.W.A.T. - mentre Chris dovrà prendere una decisione importante sulla sua vita sentimentale.

Già rinnovata per una terza stagione, S.W.A.T. nei nuovi episodi in arrivo su FOX ci mostrerà la collaborazione con altri corpi delle forze dell'ordine, le rivalità interne al dipartimento di polizia e i contatti sconvenienti di uno degli agenti con un criminale per un prestito, mettendo in difficoltà se stesso e l'intera squadra...

Costantemente tesa verso la verosimiglianza, grazie al durissimo addestramento al quale si sottopongono i membri del cast, e grazie alla costante consulenza di ex membri della vera S.W.A.T. di Los Angeles, la serie continuerà a stupirci con scene ad altissimo tasso d'azione e adrenalina e vicende personali che possono giocare un ruolo fondamentale nel momento in cui bisogna prendere decisioni potenzialmente fatali per qualcuno.

S.W.A.T. 2 vi aspetta su FOX, con un doppio episodio ogni martedì alle 21.00 a partire dall'11 febbraio, non perdetela!