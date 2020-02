Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 04/02/2020 17:49 | aggiornato 04/02/2020 17:56

Nel corso di un'accorata intervista, Shannen Doherty ha svelato di essere di nuovo malata: il cancro al seno è purtroppo tornato ed è al quarto stadio. L'attrice ha ricevuto la diagnosi alcuni mesi fa, pochi giorni prima della morte di Luke Perry.

Shannen Doherty sta di nuovo affrontando il tumore. L'attrice ha ricevuto la prima diagnosi di cancro al seno nel 2015, ma le sue condizioni fortunatamente sembravano essere migliorate nel 2017. Purtroppo, lo scorso anno la malattia è tornata e in una forma molto aggressiva.

A raccontarlo, tra le lacrime, è stata proprio l'iconica Brenda durante un'intervista concessa a Good Morning America. Come riportato da ETOnline, Shannen ha saputo del ritorno del cancro prima di aderire al reboot di Beverly Hills 90210 e a ridosso della morte del suo grande amico Luke Perry, scomparso lo scorso marzo.

Non credo di averlo elaborato, è una pillola amara da ingoiare. Ci sono giorni in cui mi dico 'Perché io?', altri in cui mi ripeto 'Perché non io? Chi altro?'

L'attrice ha mantenuto lo stretto riserbo sulle sue condizioni di salute per circa un anno, ma ha preferito uscire allo scoperto e rendere la malattia pubblica perché nei prossimi giorni, nell'ambito di una causa legale in cui è coinvolta, la sua cartella clinica verrà divulgata e messa agli atti.

Durante l'intervista, Shannen Doherty ha speso parole molto toccanti circa la morte di Luke Perry, di cui è venuta a conoscenza proprio pochi giorni dopo aver ricevuto la tremenda diagnosi di carcinoma mammario al quarto stadio: "Il mio primo pensiero è stato 'Perché non sono morta io?'. Per me è stato strano ricevere una diagnosi cosi e vedere poi qualcuno di apparentemente sano come Luke andare via per primo".

Sono rimasta sconvolta dalla sua morte e il minimo che potessi fare era omaggiarlo nel reboot. Non ho fatto ancora abbastanza.

Durante la realizzazione del reboot, solo Brian Austin Green era a conoscenza delle reali condizioni di salute della Doherty:

Gliel'ho detto subito, prima di girare mi chiamava e mi diceva che qualunque cosa succedesse lui mi avrebbe coperto le spalle.

L'attrice, che negli ultimi anni è diventata il simbolo di tutte le donne che nel mondo, ogni giorno, affrontano il cancro, non ha esitato a definirsi "pietrificata" e molto spaventata per il difficile periodo di cure che la attende.

Su Instagram, proprio in queste ore, Shannen Doherty ha condiviso parte di una striscia dei Peanuts molto significativa: "Viviamo solo una volta, Snoopy" dice Charlie Brown, "Sbagliato! Si muore una volta sola, ma viviamo tutti i giorni!" lo corregge Snoopy.

Siamo con te, Shannen.