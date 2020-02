Cinema

di Mara Siviero - 04/02/2020 15:15 | aggiornato 04/02/2020 15:19

I fan de I mercenari potranno gioire: nei prossimi mesi, infatti, dovrebbero iniziare le riprese dello spin-off intitolato The Expendables: A Christmas Story.

A distanza di sei anni da I mercenari 3, verrà realizzato un nuovo film appartenente al franchise, dal titolo The Expendables: A Christmas Story.

Questo quarto film, però, sarà uno spin-off vero e proprio: infatti, A Christmas Story sarà incentrato sul personaggio di Jason Statham, Lee Christmas, già apparso in tutti e tre i capitoli del franchise. Inoltre, a giudicare dal titolo, non è da escludere che possa essere ambientato in un contesto vacanziero, più precisamente natalizio.

The Expendables: A Christmas Story, le cui riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, vedrà alla regia DJ Caruso, conosciuto per aver diretto film come Disturbia, Eagle Eye e xXx - Il ritorno di Xander Cage. Il film, inoltre, si baserà su una sceneggiatura di Max Adams e verrà prodotto da Millennium Films e Nu Image, che metteranno a disposizione un budget di circa 70 milioni di dollari.

HD Lionsgate/Millennium Films/Nu Image Entertainment GmbH (as Nu Image)/Davis-Films/Ex3 Productions/Fipex Holding

Il cast sarà composto da Statham, Sylvester Stallone, Arnold Shwarzennegger e Tony Jaa, mentre, per ora, non è chiaro se verranno coinvolti anche altri attori già comparsi nei film precedenti.

Questo spin-off, dunque, è la conferma di quanto si voglia puntare su un franchise come quello de I mercenari che, negli anni precedenti, è sempre stato garanzia di successo.

Il primo film, I mercenari – The Expendables, ha debuttato nelle sale nel 2010, guadagnando qualcosa come 274 milioni di dollari in tutto il mondo. A seguire, sono arrivati I mercenari 2 e I mercenari 3 che hanno portato a casa, rispettivamente, 315 milioni e 214 milioni di dollari al box office mondiale (così come riportato da Box Office Mojo).

E voi, che ne pensate della realizzazione di questo spin-off?

Via Comicbook, The Illuminerdi