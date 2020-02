TV News The Resident

di Chiara Poli - 04/02/2020 09:20 | aggiornato 04/02/2020 09:24

L'asticella si sposta sempre più in alto: i protagonisti di The Resident, negli episodi inediti della stagione 3 in arrivo su FoxLife dall'11 febbraio, dovranno vedersela con sfide personali e professionali sempre più complicate. Ecco cosa li aspetta.

Non basta, ma dovrà farlo: dire la verità sarà l'unico modo per provare a tirare fuori dai guai il dottor Hawkins (Matt Czuchry) o ci vorrà molto, molto di più?

Ce lo chiediamo mentre ci prepariamo al ritorno di The Resident, in prima assoluta su FoxLife con i nuovi episodi della stagione dall'11 febbraio ogni martedì alle 21.00.

In questa seconda parte, i protagonisti dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni, assumersi responsabilità davvero pesanti e fare i conti con i colleghi, gli ordini disciplinari e le costanti rivalità che serpeggiano fra i corridoi dell'ospedale.

La solidarietà fra il gruppo di dottori che abbiamo imparato a conoscere - Hawkins con Nicolette Nevin (Emily VanCamp), Devon Pravesh (Manish Dayal), Barrett Cain (Morris Chestnut) e tutti gli altri - potrebbe fare la differenza non solo per la carriera di Hawkins, ma anche per il futuro dell'ospedale in cui tutti lavorano.

Un ospedale che fin dall'episodio pilota della serie prometteva di mettere fine allo strapotere del dottor Bell (Bruce Greenwood) e che, eppure, due stagioni dopo ancora lotta contro la sua presenza.

Come ci ricorda il promo qui sopra, la prima parte della stagione 3 è stata davvero ricca di eventi sconvolgenti, pericolosi e pronti a mettere a repentaglio la vita e la carriera dei protagonisti.

Ora, al ritorno con le avventure inedite, Hawkins si troverà al centro di un attacco legale da parte di un suo ex paziente, e metterà il dottor Bell in una posizione molto difficile.

Devon affronterà il suo ultimo giorno come specializzando, mentre Conrad dovrà fare i conti con un paziente che ha assoluta necessità di un trapianto per sopravvivere, ma ha tentato il suicidio...

Fra dilemmi morali sempre più complessi da affrontare e soprattutto da gestire, rapporti interpersonali complicati e situazioni private che mettono a rischio la loro lucidità, i medici di The Resident si preparano a nuove, incredibili avventure.

Tanti colpi di scena ci aspettano, e possiamo scommettere che come spettatori non rimarremo mai delusi dalle sorprese che gli autori dell'ormai ex Chastain Memorial Hospital hanno preparato per noi...

Appuntamento ogni martedì alle 21.00 su FoxLife dall'11 febbraio!