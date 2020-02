The Walking Dead: in arrivo la premessa del crossover con World Beyond

The Walking Dead: in arrivo la premessa del crossover con World Beyond

Sappiamo che i nostri si sono ritrovati in una situazione molto pericolosa, ma anche che rivedremo Maggie (Lauren Cohan), che Negan (Jeffrey Dean Morgan) si è infiltrato fra i Sussurratori - e attendiamo di capire come si comporterà - e che Michonne (Danai Gurira) sta per uscire di scena.

Non a caso, l'episodio 10x09 in arrivo a febbraio s'intitola Spies (Spie).

Nel nuovo promo di FOX per il ritorno di The Walking Dead 10 sentiamo la voce di Alpha dire:

I rimanenti 8 episodi inediti ci mostreranno la lotta di Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) e gli altri per uscire dalla grotta in cui Alpha (Samantha Morton) ha radunato e nascosto la sua mandria di zombie.

Eppure, la vendetta è uno dei temi dominanti di questa decima stagione di The Walking Dead , che sta per tornare con la seconda parte su FOX, dal 24 febbraio .

Non lottiamo per vendetta, ma per il nostro futuro.

Negan, Alpha, Daryl... Insieme agli altri protagonisti di The Walking Dead saranno loro a condurre i giochi negli episodi inediti della stagione 10 in arrivo su FOX. Ecco il nuovo promo ,che ci prepara a nuove sorprese.

