di Chiara Poli - 05/02/2020 19:28 | aggiornato 05/02/2020 19:33

A volte ritornano: 9-1-1, firmato dalla premiata ditta Ryan Murphy e Brad Falchuk insieme a Tim Minear (Angel, American Horror Story), debuttò il 13 febbraio di due anni fa su FOX, in prima visione assoluta.

Ora, il 13 febbraio sarà di nuovo la data in cui la serie tornerà su FOX con gli episodi della prima stagione, assolutamente da recuperare per chi se li fosse persi.

Nata da una drammatica esperienza personale vissuta da Ryan Murphy, la serie celebra il coraggio, la competenza e l'abnegazione di tutte le forze dell'ordine che, negli Stati Uniti, rispondono al numero di telefono unico per le emergenze: il 911.

Le vicende quotidiane, professionali e private, di paramedici, vigili del fuoco e vigili della città di Los Angeles sono al centro di ogni storia che racconta l'emergenza che questi specialisti vengono chiamati a gestire.

Persone che fanno il loro lavoro ma che, per le persone che aiutano, diventano davvero eroi. Com'è successo per Ryan Murphy, che ha deciso di dar vita a 9-1-1 dopo aver ricevuto le prime istruzioni su come comportarsi quando, una notte, il suo bambino di 11 mesi, di nome Ford, smise improvvisamente di respirare.

Grazie alle istruzioni degli operatori del 911, e al tempestivo invio di un'ambulanza, Ford venne salvato.

9-1-1 è quindi un omaggio, un modo per rendere giustizia a chi lavora dietro le quinte, in un mondo in cui i pericoli si annidano ovunque.

Per questo motivo, la verosimiglianza è sempre stata un elemento essenziale: tutte le storie, e tutto ciò che fanno gli operatori del 911 dal momento in cui ricevono la chiamata fino a quando hanno finito di gestire l'emergenza, è basato su procedure reali.

Anche le storie sono spesso ispirate alla realtà, e proprio l'accento sul realismo è ciò che rende 9-1-1 diverso da molte altre serie simili.

Un'altra ragione per vedere (o rivedere) la prima stagione di 9-1-1 è il grande cast.

Angela Bassett (premiata con un Golden Globe e candidata agli Oscar per la sua interpretazione di Tina Turner in What's Love Got to Do with It), Peter Krause (indimenticabile nei panni di Nate Fisher in Six Feet Under), Connie Britton (Friday Night Lights, Nashville, American Horror Story), Oliver Stark (Luther, Underworld: Blood Wars), Kenneth Choi (The Wolf of Wall Street, The Last Man on Earth), Rockmond Dunbar (Sons of Anarchy, Prison Break), Aisha Hinds (Star Trek - Into Darkness, Under the Dome)...

Tutti attori dal grandissimo talento, tutti volti noti ai fan di piccolo e grande schermo, ma soprattutto tutti determinati a raggiungere l'obiettivo fissato da Ryan Murphy: celebrare gli eroi del quotidiano.