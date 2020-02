TV News

di Elena Arrisico - 05/02/2020 09:42 | aggiornato 05/02/2020 09:47

È uscito un nuovo teaser trailer della seconda stagione di Altered Carbon, in arrivo su Netflix. Nel trailer, ci vengono mostrati i vecchi volti di Takeshi Kovacs e quello di Anthony Mackie, che vestirà i panni della nuova "custodia" del protagonista.

Netflix ha rilasciato un nuovo teaser trailer di Altered Carbon, a pochi giorni dall’uscita della sua seconda stagione. Il nuovo trailer ci mostra Anthony Mackie come protagonista del nuovo capitolo della serie.

Questa è una storia di fantasmi. La tecnologia ha conquistato la morte, ma in questo futuro c’è un passato infinito. Siamo seguiti da spettri: si attaccano a noi come ombre ma, se insegui i tuoi fantasmi, potresti diventarne uno.

Nel trailer possiamo vedere i vecchi volti di Takeshi Kovacs - ora interpretato da Mackie - ovvero quello di Joel Kinnaman e quello di Will Yan Lee, che interpreta la versione originale del protagonista.

Altered Carbon is spun up and re-sleeved for season 2. Are you ready for your exclusive first look? #AlteredCarbon pic.twitter.com/NQzP31QtKX — NX (@NXOnNetflix) February 4, 2020

Basata sui tre romanzi di Richard K. Morgan, la storia racconta di un futuro distopico in cui l’identità umana può essere racchiusa in un supporto digitale e scaricata nella cosiddetta “pila corticale” di corpo in corpo: quest'ultimo è chiamato “custodia” e può essere sia naturale che clonato o sintetico. In questo nuovo mondo, soltanto i più ricchi possono permettersi un cambio praticamente infinito di corpi.

Creata da Laeta Kalogridis, la serie ci ha raccontato la storia di Takeshi Kovacs, svelandone un mistero per volta. Ex-soldato e unico sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari ormai estinti, l’uomo viene ucciso e la sua pila messa in stasi carceraria, fino a quando il ricco Laurens Bancroft (James Purefoy) non lo riporta in vita - dopo 250 anni – procurandogli il corpo dell'agente di polizia Elias Ryker: è così che, nella prima stagione, conoscevamo Takeshi Kovacs con il volto di Joel Kinnaman.

Nella prima stagione, non mancavano i flashback che ci mostravano di più sulla vita passata di Kovacs e, anche questa volta, pare che avremo modo di vedere Will Yan Lee, che ci svelerà nuovi segreti del passato. Come riportato da LRMOnline, nel cast ci saranno anche Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Leibrecht, James Saito e Chris Conner che riprenderà il ruolo di Poe, l’intelligenza artificiale amica di Kovacs.

La trama si ispirerà al secondo romanzo, Angeli Spezzati (Broken Angels), in cui Kovacs si trova a dover risolvere nuovi misteri, proseguendo l’incessante ricerca di Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), suo amore perduto: questo lo farà approdare ad Harlan, suo pianeta di origine.

Anthony Mackie è noto al pubblico soprattutto per aver interpretato Sam Wilson/The Falcon nel Marvel Cinematic Universe. Presto, lo vedremo anche nelle serie TV The Falcon e The Winter Soldier.

La seconda stagione di Altered Carbon sarà disponibile dal prossimo 27 febbraio su Netflix.