di Matteo Tontini - 05/02/2020 14:47 | aggiornato 05/02/2020 14:51

Come in Annabelle, i proprietari sono traumatizzati dalla bambola.

Elsa, protagonista di Frozen liberamente ispirata alla regina delle nevi, è un personaggio molto amato dai fan Disney, specie da bambine e ragazze. Proprio come Mulan, è diventata presto simbolo del girl power e ha ispirato numerosi gadget e giocattoli: tra questi si annovera una bambola molto speciale, regalata a una bambina di Houston nel Natale del 2013.

Il giocattolo è in grado, tramite la pressione di un tasto sulla sua collana, di cantare Let It Go e di recitare frasi del film, ma nasconde una storia inquietante che potrebbe disturbare chi non sopporta i racconti di paura.

Emily Madonia, la mamma della bambina che ha ricevuto in regalo la bambola di Elsa, ha così cominciato:

Per due anni, la bambola ha cantato e parlato in inglese. Nel 2015, ha iniziato a farlo alternando spagnolo e inglese, ma non c'era un bottone che permettesse di cambiare lingua, lo faceva in modo casuale.

Sono ormai sei anni che la famiglia possiede la bambola e non ha mai cambiato le sue batterie. La donna ha iniziato a preoccuparsi seriamente quando la bambola ha cominciato a parlare e cantare anche da spento. Così, la famiglia ha provato a sbarazzarsene una volta per tutte lo scorso dicembre, buttandola nella spazzatura.

Elsa, tuttavia, doveva essere molto affezionata a Emily e sua figlia, tanto da non volerle lasciare andare: stando al racconto della donna, l'avrebbero infatti ritrovata settimane dopo su una panca nel loro salotto. Forse opera dei bambini? Secondo quanto dichiarato da Emily, i figli hanno insistito sul fatto di non averla affatto messa lì.

La bambola, da quel momento, ha iniziato a parlare e cantare solo in spagnolo. La famiglia, terrorizzata, ha deciso così di provare a buttarla via una seconda volta. Il marito di Emily si è occupato di metterla dentro ben due sacchi posizionati sul fondo della pattumiera. Dopodiché la famiglia è partita per un viaggio dimenticandosi della vicenda, ma al suo ritorno la bambola era di nuovo fuori casa.

Family claims this 'haunted' Elsa doll simply won't let go https://t.co/HjcAqTAahK pic.twitter.com/C32HnRPHcR — New York Post (@nypost) January 16, 2020

Emily ha così chiesto aiuto su Facebook:

Ragazzi, abbiamo seriamente bisogno di aiuto. Per chiunque non avesse seguito la nostra storia sulla bambola di Elsa, Mat l'ha buttata via settimane fa e poi l'abbiamo ritrovata su una panca di legno. Quindi, straniti dall'accadimento, l'abbiamo imbustata in un sacchetto della spazzatura e poi abbiamo messo quel sacchetto dentro un altro sacchetto pieno di immondizia. L'abbiamo gettato nella parte più profonda della nostra pattumiera, sotto un mucchio di rifiuti. Fantastico no? Siamo andati fuori città e ce ne siamo dimenticati. Oggi Aurélia mi ha detto "Mamma, ho visto di nuovo la bambola di Elsa nel cortile di casa". Aiutateci a sbarazzarci di questa bambola maledetta!

Emily è convinta che non si tratti di uno scherzo, perché la loro bambola ha un segno fatto dalla figlia con un pennarello colorato. Ha così detto:

Razionalmente si può pensare che sia uno scherzo, ma non capisco come o quando sia stato fatto, soprattutto perché il camion della spazzatura aveva portato via il sacchetto.

Così, Emily ha fatto l'ultimo disperato tentativo: ha spedito la bambola a un amico di famiglia nel Minnesota. Ha aggiunto:

Se la bambola di Elsa dovesse tornare, potrei aprirmi a soluzioni più soprannaturali.

Il pupazzo è stato ricevuto da Chris Hogan, l'amico in questione, che ha scritto su Facebook di averlo incollato al paraurti della sua Jeep.

Firmly affixed to the brush guard on my Jeep with about a quarter mile of Gorilla tape. pic.twitter.com/IRe8eMMnQM — Chris Hogan (@Hogan698) January 14, 2020

Via: Click2Houston