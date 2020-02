Bud Spencer e Terence Hill di LEGO? Si cercano sostenitori!

CuriositàCinema

di Emanuele Zambon - 05/02/2020 16:53 | aggiornato 05/02/2020 16:57

Un utente della community LEGO Ideas ha realizzato un set che celebra il cult ...altrimenti ci arrabbiamo! con tanto di dune buggy Puma.

Mancano solo birre e salsicce e poi le icone di ...altrimenti ci arrabbiamo! sono presenti al gran completo, versione mattoncino. Su LEGO Ideas, la grande community che riunisce gli aspiranti designer appassionati del gioco di costruzioni, un utente ha realizzato un set che riproduce i personaggi di Bud Spencer e Terence Hill del film di Marcello Fondato del '74, oltre alla mitica dune buggy di proprietà della Puma.

Un progetto che farà felici i fan di tutto il mondo della coppia "sganassoni & risate" e che, se supportato a dovere, potrebbe addirittura diventare un set LEGO ufficiale (per farlo, occorre un gran numero di voti), un oggetto da collezione dedicato ad uno dei film più amati di Spencer e Hill.

HD Versteinert / LEGO Ideas

Non un set qualsiasi, quindi, ma rosso con cappottina gialla, tanto per citare una delle battute celebri di ...altrimenti ci arrabbiamo!. L'utente Versteinert, nel post di presentazione del progetto, ha motivato la scelta del film facendo riferimento proprio alla grande popolarità dell'auto, che nel film rappresenta l'oggetto di contesa fra i due protagonisti (che l'hanno ricevuta in premio dopo essersi aggiudicati ex aequo una gara di rally amatoriale) ma soprattutto il motore narrativo della vicenda raccontata.

Una scelta, quindi, dettata dall'iconicità della stramba ed eccentrica quattro ruote, realizzata in una scala che risulterebbe, semmai venisse rilasciato ufficialmente il set, perfettamente compatibile con i set di LEGO City.

...altrimenti ci arrabbiamo! è ricordato come uno dei film più riusciti del duo Spencer e Hill, il loro primo vero film comico metropolitano dopo la parentesi western - strepitosa - dei due Trinità e dopo l'esotica avventura raccontata in ...più forte ragazzi!. Proprio per questo potrebbe rappresentare un'occasione unica per i cinefili la possibilità di realizzare un set LEGO del genere.