Castlevania, la stagione 3 avrà 10 episodi: il poster coi nuovi personaggi

La serie animata dedicata a Castlevania è sicuramente tra le più apprezzate tra quelle disponibili sul catalogo streaming di Netflix.

La stagione 3 sarà finalmente resa disponibile a partire dal 5 marzo 2020. Assieme alla data di uscita, è stato anche rilasciato anche un poster ufficiale che mostra i nuovi protagonisti dello show.

.@Castlevania is back on March 5th, and there’s more mystery, murder, mayhem, and vampires than ever. #Castlevania pic.twitter.com/9se4mRR2K8