di Eva Carducci - 05/02/2020 12:51 | aggiornato 05/02/2020 12:54

A Londra abbiamo intervistato il cast di Birds of Prey, durante l’anteprima mondiale del film, e abbiamo parlato dei possibili sviluppi, compreso l’atteso arrivo delle Sirene di Gotham City.

Scorretto, senza esclusioni di colpi, violento e crudo. Birds of Prey arriva al cinema con il Rated-R ( una classificazione che suggerisce che i minori vengano accompagnati dai genitori alla proiezione), primo caso che si aggiunge alla lista delle “prime volte” per il film prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Emancipazione dai Cinecomics

Primo film con un cast prettamente al femminile (oltre Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, troviamo Mary Elizabeth Winstead come Huntress, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary e Ella Jay Basco che interpreta Cassandra Cain), primo film prodotto, scritto e diretto da una donna (Cathy Yan) incentrato su un villain, non una supereroina.

Di questo e altro abbiamo parlato con il cast durante le interviste rilasciate in esclusiva durante il junket dell’anteprima mondiale del film, svoltosi a Londra.

Gotham Sirens

L’emancipazione di Harley Quinn passa dal lasciarsi alle spalle il suo amato Joker (che nel film non viene mai mostrato, anche per evitare confusione nello spettatore per eventuali sovrapposizioni di ruolo fra quello interpretato da Jared Leto, a cui il film fa riferimento, e quello candidato all’Oscar di Joaquin Phoenix) e intraprendere una strada, tutta in salita, sfidando ad uno ad uno i criminali che la vogliono morta, ma che fino ad allora non l’avevano sfiorata neanche con un dito per via del suo rapporto con il principe del crimine di Gotham City. Senza addentrarci troppo negli spoiler, il film suggerisce comunque un possibile collegamento con altre brillanti criminali di Gotham, in particolare con le Gotham Sirens (nella cui configurazione compaiono appunto Harley e Poison Ivy) e proprio di questo abbiamo chiesto alla regista del film, Cathy Yan:

Birds of Prey un collegamento con le Gotham Sirens? Può diventarlo, assolutamente. Soprattutto mostrare quelle parti di Gotham che non sono ancora state trasposte sul grande schermo.

Arriverà anche Bat Girl?

A tal proposito infatti un altro dettaglio interessante è il nome del personaggio interpretato da Ella Jay Basco, ovvero Cassandra Cain, futura Bat Girl. Anche di questo abbiamo parlato durante l’intervista, anche se la giovane protagonista non si è lasciata andare a dichiarazioni più consistenti come invece fatto dalla regista di Birds of Prey.

Il film, distribuito da Warner Bros, arriverà nelle sale italiane dal 6 febbraio.

