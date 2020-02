Ci sono altre 7 nuove serie TV Marvel in sviluppo

TV News Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

di Giuseppe Benincasa - 05/02/2020 12:29 | aggiornato 05/02/2020 12:33

Il Marvel Cinematic Universe è in grande espansione, con altre nuove 7 serie TV in sviluppo!

Durante la riunione con gli investitori Disney dello scorso 4 febbraio 2020, il CEO di The Walt Disney Company, Bob Iger, ha parlato dei piani televisivi di Marvel Studios, annunciando che oltre ai tre show Disney+ già in produzione - Loki, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier - ci sono altri 7 show in progetto.

"Ci sono altre sette serie Marvel in varie fasi di sviluppo o pre-produzione", ha detto Iger, come riportato da The Hollywood Reporter.

Il CEO non ha specificato i nomi delle 7 serie TV ma, considerando che ha citato anche quelle in sviluppo, potrebbe aver incluso i 4 progetti già noti She-Hulk, Hawkeye, Ms. Marvel e Moon Knight, che saranno disponibili su Disney+, e la serie Helstrom, che sarà realizzata per la piattaforma americana Hulu.

Inoltre, da questo conteggio potrebbe essere stata esclusa la settima e ultima stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (che è già stata girata), per fare posto a un nuovo show live-action per l'emittente televisiva americana ABC.

Il settimo spettacolo, invece, potrebbe essere dedicato a un nuovo supereroe non ancora mostrano nel Marvel Cinematic Universe.

Iger potrebbe anche essersi riferito alle serie animate come quelle di Hulu, M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, quella per Disney+ What If...?, o ancora quella che andrà in onda su Disney Junior dal titolo Spider-Man & His Amazing Friends e, infine, quella su Moon Girl & Devil Dinosaur che è in sviluppo.

Vi ricordiamo che la divisione Marvel Studios, con Kevin Feige al comando, è anche a capo delle produzioni televisive.

Il servizio streaming Disney+ sarà disponibile in Italia dal 24 marzo 2020.