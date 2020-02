Cina: cancellati anche Jojo Rabbit e 1917 a causa del coronavirus

Cinema

I principali contendenti agli Oscar non usciranno in Cina a causa della crisi aperta dal coronavirus. Tra i titoli cancellati spiccano Jojo Rabbit, 1917 e Piccole donne.

La crisi del coronavirus sta facendo sentire i suoi effetti anche sul mercato del cinema.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, numerosi film statunitensi nominati all'Oscar e con l'uscita programmata a febbraio non arriveranno nelle sale cinesi. L'epidemia di coronavirus ha infatti coinciso con la chiusura della maggior parte dei 70.000 cinema del paese. Così molti film "made in China" e previsti per la prima metà di febbraio sono stati rinviati e con questi anche i principali contendenti agli Oscar 2020.

Il primo titolo americano ad essere stato annullato è Jojo Rabbit di Fox Searchlight, che avrebbe dovuto essere rilasciato il 12 febbraio. La stessa sorte è toccata anche al superfavorito nell'Oscar race, 1917 di Amblin Partners, il cui rilascio in Cina era stato approvato per il 21 febbraio.

Tra i film ritirati ci sono inoltre Piccole donne di Sony, originariamente previsto per il 14 febbraio, e Dolittle di Universal, fissato per il 21 febbraio. Anche Hellboy di Millennium Films e Sonic - Il film di Paramount hanno dovuto rimandare le loro uscite, entrambe previste per il 28 febbraio. A quest'ultima data era fissato infine anche il rilascio di Storia di un matrimonio di Road House, nella maggior parte del mondo disponibile su Netflix, attualmente ancora in attesa di conferma. Una fonte del distributore cinese del film afferma che le parti coinvolte nel rilascio locale stanno ancora considerando la situazione.

La domanda più importante che si solleva ora è se questi titoli usciranno mai in Cina. Probabilmente è ancora troppo presto per conoscere una risposta e bisognerà aspettare che passi l'emergenza coronavirus per riprendere l'argomento.

L'aspetto più sconvolgente della notizia riguarda invece la chiusura dei parchi a tema, incluso lo Shanghai Disney Resort, e di tutti i principali impianti di produzione cinematografica e televisiva. Una decisione, questa, che riassume molto bene la gravità della situazione. Come se non bastasse, martedì 4 pomeriggio, la speciale regione amministrativa di Macao, nota per essere la Las Vegas cinese, ha annunciato che tutti i suoi casinò chiuderanno per un periodo attualmente fissato a due settimane.

Gli effetti della cancellazione

La cancellazione ha ovviamente effetti su tutti i titoli sopra menzionati, ma per ciascuno di essi assume un significato diverso. Per Dolittle è più una batosta: il film con Robert Downey Jr., prodotto con 175milioni di dollari, si è rivelato un clamoroso fiasco negli USA ed è riuscito ad incassare soltanto 126milioni in tutto il mondo. La distribuzione in una nazione così sovrappopolata avrebbe potuto essere la sua ancora di salvataggio, ma Universal ha visto venire meno questa speranza.

Diverso è il caso di Jojo Rabbit, Piccole donne e 1917, la cui uscita nelle sale cinesi era chiaramente in coincidenza con l'imminente notte degli Oscar (lunedì 10 febbraio), sempre molto seguita nel paese. Non a caso Green Book e La La Land, che già avevano ottenuto un grosso successo al box-office locale, in Cina hanno raggiunto il loro apice proprio nel periodo degli Oscar.