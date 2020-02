TV News Criminal Minds

di Chiara Poli - 05/02/2020 09:01 | aggiornato 05/02/2020 09:05

La maestria di Penelope Garcia, la determinazione di JJ, tornata al lavoro, l'alchimia fra tutti i membri della BAU, che aumenta le probabilità di successo nella cattura dei criminali. Ecco un'anteprima di Criminal Minds 15x03, venerdì su FoxCrime.

Il ritorno in servizio di JJ, dopo che l'agente interpretata da AJ Cook se l'era vista nel primo episodio di questa ultima stagione di Criminal Minds.

La caccia a un nuovo S.I. che tiene le sue vittime in vita a lungo per farle soffrire.

E infine, quell'immagine che nessuno ha potuto dimenticare, fin dal primo promo dei nuovi episodi: una bomba che rischia di esplodere in presenza degli agenti della BAU, compromettendo per sempre il futuro della squadra.

Ci aspetta questo, e molto altro, nel terzo episodio in onda venerdì alle 21.05 in prima assoluta su FoxCrime.

Come ci ricorda anche il video in copertina, mancano solamente 8 episodio alla fine della storia: Criminal Minds, che ha ampiamente superato il ragguardevole traguardo dell'episodio numero 300 nonostante gli avvicendamenti nel cast, chiuderà per sempre dopo la messa in onda dell'episodio 15x10.

Mentre il gran finale si avvicina a grandi passi, la tensione continua a crescere perché i protagonisti si trovano spesso in situazioni molto pericolose e, al contrario di quanto sapevamo per certo nelle stagioni precedenti, non è detto che possano cavarsela sempre...

In attesa di questa nuova avventura della BAU ora capitanata da Emily Prentiss (Paget Brewster), dopo il geniale parallelismo con Il silenzio degli innocenti e la commovente riunione fra Reid e la madre, prepariamoci a un episodio esplosivo. In ogni senso.

Nel secondo sneak peek dell'episodio vediamo Garcia al lavoro, come sempre velocissima e pronta a dispensare informazioni anche non indispensabili, per l'identificazione del nuovo S.I. a cui la squadra darà la caccia.

Ma a tenerci con il fiato sospeso sarà quella scena che coinvolge Luke Alvez (e non solo) e l'ennesimo, grande pericolo che gli agenti della BAU di Criminal Minds correranno per fermare uno spietato assassino...

Appuntamento venerdì su FoxCrime per gli ultimi 8, emozionanti episodio di Criminal Minds!