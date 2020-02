Dan Houser, co-autore di GTA e Red Dead Redemption, lascia Rockstar Games

Videogames

05/02/2020

Dan Houser, co-fondatore della celebre software house insieme a suo fratello Sam, ha annunciato l'addio: i futuri GTA e Red Dead Redemption dovranno fare a meno di lui.

Tempo di scossoni in casa Rockstar Games, software house celebre per i suoi lavori su videogiochi come GTA e Red Dead Redemption. Nelle scorse ore e dopo qualche mese di pausa dal lavoro, Dan Houser ha infatti annunciato ufficialmente il suo addio, che sarà effettivo dal mese di marzo.

La conferma è arrivata da Take-Two Interactive, compagnia proprietaria di Rockstar Games, che in una nota ufficiale ha scritto:

Dopo un'estesa pausa cominciata nella primavera 2019, Dan Houser, vice presidente e creativo di Rockstar Games, lascerà la compagnia. L'ultimo giorno di lavoro di Dan Houser sarà l'11 marzo 2020. Siamo estremamente grati per il contributo che ci ha dato. Rockstar Games ha dato vita ad alcuni dei maggiori successi di critica e di vendite nei videogiochi, a una comunità globale di appassionati fan e a un team di incredibile talento, che rimane concentrato su attuali e futuri progetti.

HD Rockstar Games Dan Houser è stato anche autore di Red Dead Redemption 2 per Rockstar Games

Insieme a suo fratello Sam, Dan Houser era una delle principali menti di Rockstar Games, essendo stato anche tra gli scrittori dei maggiori successi del team – come GTA V, Red Dead Redemption 2 e Bully. Il suo primo gioco presso la software house è stato GTA: London, arrivato nel 1999, al quale hanno fatto seguito tutte le successive uscite del franchise – di cui è stato sceneggiatore e produttore, contribuendo a costruire l'identità della popolare serie videoludica dedicata al mondo della criminalità.

Attualmente, Rockstar Games sarebbe impegnata su GTA VI, ancora non annunciato ufficialmente, e non è chiaro in che modo i lavori sul gioco potrebbero essere influenzati dall'addio di Houser, che, come sottolineato da Take-Two, già da diversi mesi aveva deciso di prendersi una pausa dagli impegni professionali.

Il precedente Grand Theft Auto V, arrivato sul mercato nel 2013, è attualmente il terzo gioco più venduto di sempre, con oltre 100 milioni di copie su PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Red Dead Redemption 2, acclamato dallo critica con eccellenti voti nel 2018, ha già superato oltre 26,5 milioni di copie in tutto il mondo ed è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.