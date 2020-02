Era rimasto abbastanza a lungo. Era tempo per me di andare avanti con altre cose e altri interessi. Probabilmente avrei dovuto trasferirmi un paio d'anni prima. Sono rimasto un po' più a lungo di quanto avrei dovuto.

Insieme, agendo in gran segreto e dall'interno, i due tenteranno di rivoluzionare la politica americana per salvarla, correndo molti rischi di essere scoperti (e contrastati in ogni modo possibile, inclusi quelli più pericolosi).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok