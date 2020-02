È morto Gene Reynolds, co-creatore di M*A*S*H: aveva 96 anni

Celebrity

di Rina Zamarra - 05/02/2020 10:05 | aggiornato 05/02/2020 10:10

Gene Reynolds se ne è andato a 96 anni: il regista, sceneggiatore e produttore era diventato famoso per serie televisive come M*A*S*H, Room 222 e Lou Grant.

Gene Reynolds è morto lunedì 3 febbraio 2020 a Burbank, in California. A dare l’annuncio è il Sindacato dei Registi, di cui Reynolds è stato presidente per due mandati.

Gene se ne è andato a 96 anni dopo una vita dedicata al piccolo schermo. Originario di Cleveland, era nato il 4 aprile del 1923, ed aveva debuttato come attore quando era solo un bambino. La sua prima apparizione, infatti, risale al 1934.

Nei dieci anni successivi al debutto come attore, ha continuato a recitare in piccoli ruoli inseguendo il sogno di lavorare dietro le quinte.

"M*A*S*H" co-creator and longtime television producer Gene Reynolds has died. He was 96. https://t.co/LMpPBzxoxS pic.twitter.com/Mh1PFOPRKH — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 5, 2020

Il primo lavoro importante come non attore risale al 1957 con la serie Tales of Wells Fargo, di cui dirige e scrive diversi episodi.

Il vero salto della sua carriera, però, avviene nel 1969 quando crea, dirige e produce Room 222, una serie incentrata sulle vicende del personale e degli studenti di una scuola superiore. È con Room 222 che Gene comincia ad affinare anche la sua scrittura e la sua visione tragicomica della realtà.

Il successo travolgente arriva con M*A*S*H, di cui è creatore insieme a Larry Gelbert. La serie è andata in onda per 11 stagioni e 251 episodi, con il finale che ha ottenuto il record di programma più visto negli Stati Uniti. Record rimasto inalterato fino al 2010, quando è stato superato dal Super Bowl.

M*A*S*H, incentrata sulle tragicomiche vicende di un ospedale da campo americano in Corea, ha ottenuto 14 Emmy e 7 Golden Globe. Gene, però, non è rimasto fino all’11esima stagione, andata in onda nel 1983.

Gene Reynolds, an Emmy-winning producer and director who was a force behind “M*A*S*H” and “Lou Grant,” has died https://t.co/r0Nf7UM7h5 — The New York Times (@nytimes) February 5, 2020

A seguito dell’abbandono di Larry Gelbert, ha continuato a lavorarci fino al 1977, ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo.

Dopodiché, ha iniziato una nuova avventura con la serie Lou Grant, andata in onda per cinque stagioni dal 1977 al 1982.

Dopo la fine di Lou Grant, ha continuato a dirigere film per la televisione e serie TV, tra cui Una famiglia come le altre, Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman e Il tocco di un angelo.

A ricordarlo è stato Thomas Schlamme, Presidente del DGA (Sindacato dei registi), che ha dichiarato: