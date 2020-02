Videogames

di Massimiliano Rincione - 05/02/2020 12:21 | aggiornato 05/02/2020 12:25

Il titolo mobile targato Nintendo lancia un nuovo pass mensile per avere boost e vantaggi sul proprio account, ma i fan non ci stanno e scoppia la polemica

La community di Fire Emblem Heroes è ufficialmente infuriata. Sì perché, dopo che Nintendo ha annunciato il lancio di un pass mensile da 9,49 dollari, gli utenti non ci hanno messo molto a manifestare tutto il proprio disappunto sul web. Per chi non avesse molta competenza nel settore: cosa è Fire Emblem Heroes? Molto semplicemente il primo titolo per mobile dedicato alla fortunatissima saga RPG targata Nintendo.

Lanciato sul mercato internazionale nel febbraio del 2017, con una fascia di età PEGI 12+, il videogioco ha di fatto spopolato sin da subito in terra nipponica, raggiungendo numeri incredibili e permettendo a Nintendo di imporsi con prepotenza anche sul mercato dei videogame in app. Giocabile sia su Android che su IOS, Fire Emblem Heroes basa il suo gameplay, oltre che su combattimenti, missioni e classiche dinamiche da RPG, su un sistema di acquisizione personaggi in stile gacha.

Cosa vuol dire? Semplice, il summon - evocazione, letteralmente - dei pg avviene in maniera casuale come nel caso, per citare dei titoli piuttosto popolari, dei videogame mobile de I Cavalieri dello Zodiaco. A dicembre del 2017, Fire Eemblem Heroes contava già un cast di oltre 200 eroi totalmente originali, dopo che già nel mese precedente erano state sviluppate nuove meccaniche di gioco, missioni, video e set esclusivi di pg. Insomma, un successo conclamato per Nintendo, che ha visto registrare anche ottimi numeri sulle varie modalità competitive.

L'inserimento di questo nuovo pass mensile, tuttavia, ha messo davvero in subbuglio la community, che su Reddit si è lanciata in accuse nei confronti della software house tra ironia, meme e tanto altro. Per dare l'idea di quanto la situazione abbia scatenato polemiche, vi basti sapere che il topic legato a questo Feh pass - che altro non è che il nome dell'abbonamento mensile - ha toccato quota millecento commenti, che continuano ad aumentare di minuto in minuto.

Ma, nei fatti, cosa comprende questo Feh Pass da 9,49 dollari?

Sempre grazie al topic su Reddit riusciamo a scoprire come sarà possibile ottenere due eroi spendenti al mese - con un +2 sulle statistiche rispetto alle loro controparti normali -, dei supporti summoners +2, delle missioni bimestrali, una sorta di rewind chiamato re-act - e che porterà il player indietro di un turno - e l'auto-start che permetterà ai videogiocatori di far correre ripetutamente per più partite di fila le battle maps. Insomma, un bel po' di vantaggi per chi deciderà di sottoscriverlo, tra polemiche e lamentele di chi, a proprio dire, vorrebbe godersi una esperienza di gioco competitiva anche in free to play!