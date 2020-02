Gli Eterni: Gemma Chan conferma la fine delle riprese

Cinema

di Elena Arrisico - 05/02/2020 10:59 | aggiornato 05/02/2020 11:03

Gemma Chan ha confermato la fine delle riprese de Gli Eterni (The Eternals), il prossimo film del Marvel Cinematic Universe. L'attrice interpreterà l’eroina Sersi, insieme a un cast stellare che include Angelina Jolie, Kit Harington e Richard Madden.

Sono terminate le riprese de Gli Eterni (The Eternals). A rivelarlo è stata Gemma Chan, una delle protagoniste della nuova pellicola cinematografica facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Abbiamo finito.

Ha scritto l’attrice sul proprio profilo Twitter, condividendo una foto in cui indossa il cappello di The Eternals. Gemma Chan, nel film, interpreterà l’eroina Sersi.

Diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew e Ryan Firpo e prodotto da Kevin Feige, The Eternals sarà il secondo film – dopo Black Widow - della cosiddetta Fase 4 di Marvel. Le riprese erano iniziate lo scorso luglio e hanno avuto luogo presso i Pinewood Studios a Londra e Oxford, oltre che nelle Isole Canarie.

Come riporta Cinema Blend, la trama ci porterà a conoscere gli Eterni che, nei fumetti, sono descritti come una specie creata dagli alieni Celestiali per proteggere la Terra. A causa degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia li costringerà a rivelarsi al mondo per combattere contro i malvagi Devianti, i più antichi nemici del genere umano.

Nati dalla matita di Jack Kirby nel 1976, gli Eterni sono dunque una razza aliena immortale. Hanno vissuto in segreto sulla Terra per più di 7mila anni, non uscendo mai allo scoperto fino ad oggi. Non sono molto conosciuti dal pubblico, ma questo aspetto sicuramente cambierà non appena il film approderà al cinema.

Si tratta, dunque, di un nuovo team di supereroi tutto da scoprire, guidato da Angelina Jolie che vestirà i panni della guerriera Thena. Nel cast, avremo modo di vedere anche Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan per l’appunto (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman), Salma Hayak (Ajak), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite) e Don Lee (Gilgamesh).

HD Getty Images Il cast di The Eternals, prossimo film del Marvel Cinematic Universe

Al momento, l’uscita nelle sale cinematografiche di The Eternals nel mondo è prevista per novembre del 2020.

Siete ansiosi di scoprire questo nuovo capitolo del Marvel Cinamatic Universe?