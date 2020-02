Il cast de Gli anni più belli sul palco di Sanremo 2020 [VIDEO]

TV NewsCinemaCelebrity

05/02/2020

Il cast de Gli anni più belli di Gabriele Muccino è stato ospite della prima puntata di Sanremo e ha conquistato tutti cantando Tu come stai? di Claudio Baglioni.

Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria sono saliti sul palcoscenico dell’Ariston nei ruoli di Giulio, Riccardo, Paolo e Gemma per presentare Gli anni più belli di Gabriele Muccino, in uscita al cinema il 13 febbraio 2020.

I quattro attori, però, non erano soli. Sul palco c'erano anche i quattro giovani che interpretano l’avvocato Giulio, il giornalista Riccardo, il professore di italiano Paolo e la bella Gemma da ragazzi.

Gli otto attori si sono alternati sul palco per raccontare i loro personaggi, i quattro amici protagonisti del film le cui vicende personali si intrecciano con la storia del nostro paese.

Lo stesso Amadeus ha sottolineato la somiglianza straordinaria tra Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria e i giovanissimi alter ego Alma Noce, Francesco Centorame, Andrea Pittorino e Matteo De Buono.

Infine, si è aggiunta al cast anche Emma Marrone, che nel film interpreta Anna, la moglie di Riccardo (Claudio Santamaria).

Gli attori hanno salutato la platea cantando Tu come stai?, brano storico di Claudio Baglioni. La canzone fa parte della colonna sonora del film insieme a Mille giorni di te e di me e all’inedito Gli anni più belli, tratto dall’ultimo lavoro in studio di Baglioni. Insomma, il cast ha reso omaggio in qualche modo anche all’ultimo direttore artistico del Festival, che ha diretto la 68esima e 69esima edizione prima di lasciare il testimone ad Amadeus.

Emma non è stata solo protagonista del momento corale con il cast de Gli anni più belli e il regista Gabriele Muccino, ma ha conquistato il palco esibendosi anche con il suo ultimo singolo Stupida allegria, tratto dall’album Fortuna.

La cantante è apparsa molto emozionata e ha richiesto persino un’asta per il suo microfono, confessando di sentire le gambe tremare. Dopo il singolo, si è esibita in un medley dei brani Arriverà, Non è l’inferno e Amami.

“Amami come la terra, la pioggia, l'estate

Amami come se fossi la luce di un faro nel mare”

Rivedi l’esibizione di @MarroneEmma su @RaiPlay #sanremo2020 #sanremo70 pic.twitter.com/hGAdn52Me6 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2020

In questa 70esima edizione, Amadeus ha previsto anche un palco esterno all’Ariston, collocato in Piazza Colombo. Emma ha tenuto a battesimo l’iniziativa, diventando la prima cantante a esibirsi nella stessa serata sia sul palco dell’Ariston che fuori dal teatro.