05/02/2020

The World According to Jeff Goldblum è un viaggio straordinario attraverso le incredibili storie che si nascondono dietro le cose più semplici. La nuova, imperdibile serie della Casa di Topolino arriva su Disney+ il 24 marzo.

Cosa può esserci di straordinario nel quotidiano? Un mondo intero e anche di più. È da questo presupposto che si sviluppa The World According to Jeff Goldblum, la nuova serie originale Disney+ (di cui potete vedere il trailer in copertina) che arriverà sulla piattaforma di streaming della Casa di Topolino il 24 marzo 2020.

L'attore di film cult come Il grande freddo, La mosca e Jurassic Park fa da cicerone agli spettatori in un viaggio attraverso le storie incredibili che si nascondono dietro le cose più semplici e che anche per lui rappresentano una scoperta inaspettata e fantastica.

Disney+ Il poster della serie The World According to Jeff Goldblum su Disney+ dal 24 marzo 2020

The World According to Jeff Goldblum è prodotta da National Geographic e Nutopia, in collaborazione con Jeff Goldblum, Matt Renner, Jane Root, Peter Lovering, Arif Nurmohamed e Keith Addis ed già stata rinnovata per la stagione 2

Se vi incuriosisce (e dovrebbe), leggete qui per saperne di più!

Di cosa parla la serie

Come spiega lo stesso Jeff Goldblum, The World According to Jeff Goldblum è un viaggio "fuori dai sentieri battuti" e va assaporato e goduto per la sua natura sorprendente e inaspettata.

Nei 12 episodi che compongono la prima stagione, l'attore si cala nel duplice ruolo di guida e "umile studente" per svelare l'incredibile mondo di connessioni, la scienza e la storia che si nascondono (o che per meglio dire, vengono dati per scontati) dietro "meraviglie moderne" come scarpe da ginnastica, gelati, caffè, cosmetici e tanto altro ancora.

Attraverso l'approccio curioso e spiritoso di Jeff Goldblum, gli spettatori incontrano persone che hanno uno stretto collegamento con l'oggetto al centro dell'indagine dell'attore e che sono accomunate dall'interesse e dalla passione per quello che è e rappresenta. Ma di chi si tratta?

In ogni episodio, la star fa la conoscenza di coloro che hanno fatto diventare l'oggetto un bene di massa e un elemento integrante della cultura pop, ovvero gli innovatori e i produttori tra i giganti di fama mondiale e i pionieri e gli scienziati del settore. Incontra gli appassionati (a volte veri e propri ossessionati) che hanno spinto il loro amore e interesse a un livello superiore. E va alla scoperta dei rappresentanti delle sottoculture che all'apparenza sembrano non avere alcun legame con l'oggetto dell'indagine, ma che in realtà hanno con esso una connessione molto stretta.

Come in una vera e propria inchiesta giornalistica, l'indagine di Jeff Goldblum esplora i punti cruciali relativi a "Il come", "L'adesso" e "Il perché" degli oggetti, per raccontare la loro storia, come sono diventati parte della quotidianità, i segreti che nascondono e cosa c'è nel loro futuro.

Gli episodi della stagione 1

La prima stagione di The World According to Jeff Goldblum si compone di 12 episodi:

1x01 - Sneakers

1x02 - Ice Cream

1x03 - Tattoos

1x04 - Denim

1x05 - BBQ

1x06 - Gaming

1x07 - Bikes

1x08 - RVS

1x09 - Coffee

1x10 - Cosmetics

1x11 - Pools

1x12 - Jewelry

Siete pronti a scoprire lo straordinario che si nasconde dietro all'ordinario con l'eccezionale guida di Jeff Goldblum?

Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo. Nel frattempo, The World according to Jeff Goldblum è già stata rinnovata per una stagione 2!