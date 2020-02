L'uomo più bello del mondo è Robert Pattinson (Henry Cavill è secondo!)

Naturalmente, gli studi del chirurgo hanno preso in considerazione solo personaggi famosi, quindi il risultato può essere considerato semplicemente relativo... anche se non può essere un caso se nella lista pubblicata compaiano i nomi di famigerati rubacuori.

L'autore di questa ricerca è il chirurgo estetico Julian De Silva, che ha usato una mappatura computerizzata per scoprire chi, nel mondo di Hollywood, incarna l'idea di perfetta armonia ricercata da artisti come Fidia (uno dei nomi che identifica la Sezione Aurea è Costante di Fidia).

Nella visione del mondo elaborata dai greci l'uomo è l'elemento prominente, diventa protagonista assoluto e tutti gli elementi naturali sono a li subordinati. Persino le divinità assumono forma umana e la differenza tra gli dèi e gli uomini si misura solamente in una maggiore forza o bellezza. Questa visione filosofica antropocentrica del mondo si riflette su tutta la produzione artistica dell'epoca, e in particolare sulla scultura, dominata dall'ideale del bello e della perfezione dei corpi.

