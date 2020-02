Lupin III: The First, ecco la scena di apertura del nuovo film

Animazione

di Silvio Mazzitelli - 05/02/2020 16:28

Il nuovo film di Lupin, realizzato completamente in grafica 3D, si presenta con un nuovo trailer che ci mostra la sigla iniziale.

Lupin III: The First si presenta in un nuovo video che mostra la scena d'apertura in cui vengono presentati tutti i personaggi principali. Il video è stato pubblicato da Koch Media, azienda proprietaria dell'etichetta Anime Factory che si occuperà di distribuire nei cinema italiani il nuovo film dedicato al ladro gentiluomo.

L'introduzione dei personaggi è realizzata sulle note del celebre tema di Lupin III che ha accompagnato il ladro gentiluomo, nato dalle matite di Monkey Punch (autore purtroppo scomparso lo scorso anno) sin dalla sua nascita in veste animata negli anni '70 del secolo scorso.

La storia del film vede Lupin, accompagnato dagli inseparabili Jigen, Goemon e dalla bella Fujiko, alla ricerca del diario di Bresson, un oggetto che si dice nasconda incredibili segreti tra le sue pagine. Questo manufatto è ricercato anche da un'organizzazione segreta che è disposta a fare qualunque cosa pur di impossessarsi del diario. Durante la missione Lupin incontrerà Laetitia, una giovane archeologa che sembra legata al diario di Bresson in qualche modo. Ovviamente non può mancare anche l'ispettore Zenigata, come sempre alla caccia di Lupin.

Toho

Lupin III: The First arriverà nei cinema di tutta Italia dal prossimo 27 febbraio. Il film è uscito inizialmente in Giappone lo scorso 6 dicembre 2019, riscuotendo un discreto successo di pubblico con oltre 7 milioni di dollari di incassi nel suo periodo di permanenza nelle sale.

Molto positive le reazioni del pubblico e della critica verso lo stile animato realizzato interamente in computer grafica, la prima volta che avviene per il franchise di Lupin. I personaggi sono realizzati talmente bene che molti fan hanno iniziato ad adorare Jigen per il suo nuovo look, tanto da paragonarlo a Keanu Reeves data una certa somiglianza tra il pistolero e l'attore.

Voi andrete a vedere Lupin III: The First al cinema quando uscirà?