Pieces of Her: Toni Collette sarà la protagonista della nuova serie thriller Netflix, cosa sappiamo finora

TV News

di Giacinta Carnevale - 05/02/2020 11:14

Dopo la fortunata esperienza con Unbelievable, l'attrice australiana torna a collaborare con Netflix nella nuova serie drammatica ispirata al libro di Karin Slaughter.

Toni Collette sarà la protagonista di Pieces of Her, la nuova serie Netflix basata sull'omonimo best seller del 2018 firmato dal celebre autore di thriller Karin Slaughter e pubblicato in Italia con il titolo "Frammenti di lei". L'attrice australiana ritorna così a lavorare con la piattaforma streaming dopo il successo dell'acclamata Unbelievable, per la quale ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista.

Diretto da Minkie Spiro (The Plot Against America) e scritto da Charlotte Stoudt (Homeland), il thriller è ambientato in una sonnolenta cittadina della Georgia e la Collette interpreterà Laura Oliver, una classica donna del Sud che viene descritta come amorevole, empatica, appassionata del suo lavoro come logopedista e molto legata a sua figlia Andy, con la quale però entra spesso in conflitto.

La loro quotidianità viene sconvolta da un improvviso e insensato atto di violenza che scatena una serie di eventi e riporta a galla alcuni fantasmi del passato di Laura che metteranno a rischio la loro vita. Alla disperata ricerca di risposte, Andy decide di intraprendere un viaggio pericoloso attraverso gli Stati Uniti, in cerca della verità.

HarperCollins

La serie Pieces of Her sarà composta da 8 episodi e il team di produzione, tutto al femminile, includerà Lesli Linka Glatter, Charlotte Stoudt, Bruna Papandrea (Big Little Lies), Janice Williams, Casey Haver e la stessa autrice del romanzo Karin Slaughter.

Toni Collette è apparsa recentemente sul grande schermo in Cena con delitto - Knives Out e in Hereditary - Le radici del male. Tra i progetti futuri dell'attrice invece troviamo il film Dream Horse di Euros Lyn, che la vedrà recitare accanto a Damian Lewis e che sarà presentato in anteprima a maggio.

E voi cosa ne pensate?

Via: Deadline.