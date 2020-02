VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 05/02/2020 14:16 | aggiornato 05/02/2020 14:20

Nel 2022 arriverà un nuovo film d'animazione dedicato a Super Mario, il suo autore originale ci spiega i motivi per cui ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura.

Il creatore di Super Mario, Shigeru Miyamoto, torna a parlare del film, già in produzione, dell’idraulico più famoso del mondo videoludico. In passato l’iconico director aveva detto di non voler più realizzare film o altri prodotti video sui personaggi di casa Nintendo, ma negli ultimi tempi il suo parere è cambiato totalmente.

La scorsa settimana si è infatti tenuto un meeting con gli investitori di Nintendo che ha confermato la realizzazione del nuovo film di Super Mario in collaborazione con Studio Illumination. Miyamoto non ha fatto attendere le sue considerazioni quando gli è stato chiesto il suo parere sull’IP di Mario e sul nuovo approccio dell’azienda di Kyoto che ultimamente sta portando il personaggio anche in altri medium. Siliconera ha tradotto la risposta di Miyamoto sull’argomento.

Riguardo alle IP trasformate in film, originariamente io ero contro l’idea di Nintendo di espandersi nel settore video, ma ora sono coinvolto personalmente proprio nella produzione di film legati alle nostre IP. Tutto è cambiato dal rilancio di tanti giochi Nintendo su Virtual Console.

Tra Wii, Wii U e 3DS molti titoli storici della casa di sviluppo erano disponibili per gli utenti proprio tramite Virtual Console, cosa che su Switch è possibile abbonandosi all’online, cosa che dà diritto all’uso di una raccolta di giochi per NES e Super Nintendo.

HD Nintendo

I nostri asset sono rappresentati dal software, ancora esistente dopo oltre 30 anni. Purtroppo quando l’hardware compatibile non è più disponibile, ci vediamo costretti a portare i giochi su del nuovo hardware. Dopo aver ripetuto questo processo molte volte, ho iniziato a considerare che i nostri contenuti potessero svilupparsi ulteriormente se riuscissimo a combinare i nostri software più amati con il mondo dei video, utilizzandoli insieme per lungo tempo. In definitiva, non è che io voglia fare un nuovo film di Super Mario, ma ho iniziato a considerare l’opportunità di portare ulteriori contenuti Nintendo nel campo dedicato ai video. Con i film il numero di persone che avranno a che fare con le nostre IP crescerà andando a influenzare anche il coinvolgimento legato ai videogiochi.

Il film di Super Mario sarà un film d’animazione realizzato insieme allo studio creatore dei Minions, ossia Studio Illumination. Il film attualmente ha una data d’uscita prevista per il 2022.

HD Nintendo/Hollywood Pictures

Super Mario aveva già ottenuto una trasposizione live-action nel 1993, un film divenuto cult nonostante le non entusiaste impressioni di gran parte dei fan. Che questa sia la volta buona per avere un lungometraggio animato degno del nome Super Mario?

Via: IGN