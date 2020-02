Videogames

di Massimiliano Rincione - 05/02/2020 15:46 | aggiornato 05/02/2020 15:51

Non si ha ancora una data di lancio definitiva per la nuova console Sony, ma intanto il sito ufficiale di PS5 è online! Cosa aspettarsi adesso?

Il sito ufficiale di PS5 è online. Da un paio d'ore, infatti, è possibile trovarsi di fronte all'interfaccia dedicata alla futura nuova console Sony attraverso il sito Playstation, che di fatto si prepara ad introdurci nella next gen dei videogame, con milioni di player sparsi per tutto il mondo che già si interrogano sulle possibili features del nuovo prodotto.

@GamesRadar The USA version of the PS5-related site to sign-up for the #PS5 mailing list was actually up first guys. A certain close "friend" built it... *cough* cough* https://t.co/HTUxi9j15Q — "Papa Doc Lives" - @PapaDocLives (@PapaDocLives) February 4, 2020

Analizzando per sommi capi il sito, non è che ci sia poi tanto da dire: ci si trova davanti ad un banner che annuncia l'uscita della consolle per le vacanze 2020, periodo che possiamo tranquillamente definire natalizio quindi. Per il resto, poi, possiamo trovare un modulo di sottoscrizione ad una newsletter che verosimilmente aggiornerà gli interessati su ogni step che la campagna promozionale dedicata a PS5 passerà, in un arco di mesi che porterà dapprima a svelare l'estetica della console e poi a tutta quella serie di titoli, specifiche e news a lei legate.

Per il resto, le news legate alla console sono più che altro dei rumors, tranne in alcuni casi di titoli confermati come Il Signore degli Anelli: Gollum, Godfall e Watch Dogs Legion. A ciò, poi, andranno aggiunti tutti quei giochi che sono già stati oppure verranno lanciati sul mercato su PS4 ma che, verosimilmente, vedremo anche su PS5 come nei casi di Death Stranding, Cyberpunk 2077 - che promette già benissimo nonostante qualche intoppo promozionale - e, magari, The Last of Us 2, anche se qui bisognerà capire se il seguito del titolo Naughty Dog arriverà su entrambe le consolle. Poi ci sono i semplici rumors come GTA 6, Gran Turismo 7, Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2. Electronic Arts, invece, ha già confermato il lancio di Battlefield 6 sulla consolle di nuova generazione.

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0Zr — PlayStation (@PSErebus) December 28, 2019

Insomma, seppur centellinati e tra rumors e mezze conferme cominciano a filtrare anche i primi dettagli più succosi su PS5 e sul parco titoli, che dovrebbe essere ampliato dalla totale retrocompatibilità con PS4. Ciò vuol dire che chiunque potrà continuare a godersi i titoli a cui era più affezionato anche sulla nuova consolle. Da capire, però, se il tutto sarà concesso nel solo formato digitale oppure anche in formato fisico. Non si hanno ancora notizie, invece, sul design della console e del controller, per il quale però sono state svelate alcune features come i grilletti adattivi - gli L e R -. Il pre-order, stando a quando svelato dal leaker PSErebus, potrebbe anche partire già a marzo del 2020, con PS5 che dunque potrebbe essere mostrata agli utenti già nel corso delle prossime settimane.