Spiral - L'eredità di Saw: il trailer del nuovo capitolo horror con Chris Rock

di Simona Vitale - 05/02/2020 17:13 | aggiornato 05/02/2020 17:24

Lionsgate ha rilasciato il trailer di Spiral - L'eredità di Saw, nuovo capitolo del franchise horror, cominciato nel 2004, che vanta Chris Rock e Samuel L. Jackson tra i suoi protagonisti. Ecco il filmato.

"Vivere o morire, fai la tua scelta". Chi ha apprezzato i film di Saw ricorderà bene queste profetiche parole, spesso pronunciate dalla voce di Jigsaw nel corso degli otto film del franchise, distribuiti nei cinema mondiali tra il 2004 e il 2017.

Ebbene, se più o meno sapevamo dove quei film andassero a parare, un certo alone di mistero avvolge Spiral - L'eredità di Saw, reboot di L'enigmista - Saw nonché nono capitolo della serie di film dedicati a colui che "fa in modo che le sue vittime si uccidano da sole".

In apertura dell'articolo potete gustarvi il trailer della pellicola, che vanta come produttore esecutivo e interprete principale Chris Rock, grande attore amato soprattutto per la sua indole comica. Un'autentica sorpresa per questo genere di pellicole. Rock, in passato, ha dichiarato:

Sono stato un fan di Saw sin dal primo film nel 2004. Sono entusiasta dell'opportunità di portarlo in una direzione davvero intensa e contorta.

L'attore ha inoltre affermato che, seppur non mancherà di profondere la sua natura comica nella pellicola, non verrà di certo meno la vena horror che deve caratterizzare un film come Spiral.

Lionsgate Billy, l'iconico e inquietante pupazzo del franchise di Saw

Al timone della regia troviamo Darren Lynn Bousman, che ha già diretto Saw II, Saw III e Saw IV. In questo nuovo film vediamo Chris Rock nei panni di un detective della polizia che indaga su una serie di crudeli crimini.

HD Lionsgate Il poster di Spiral - L'eredità di Saw

Il trailer prende il via con il personaggio di Rock, il detective Ezekiel Banks, che viene chiamato sulla scena di un raccapricciante omicidio insieme al suo collega William (Max Minghella). Ben si comprende come l'assassino abbia preso di mira in modo specifico i poliziotti. Il modus operandi del killer è quello di lasciare delle spirali rosse sulla scena del crimine, che sembrano richiamare alquanto chiaramente le spirali visibili sulle guance del braccio destro di Jigsaw, il burattino raccapricciante noto come Billy. Senza volerlo, e intrappolato in un mistero sempre più profondo, Zeke si troverà al centro del morboso gioco dell'assassino.

Nel cast incontriamo anche il grande Samuel L. Jackson, nei panni del padre del detective Banks.

In che modo questo nuovo killer si collegherà agli eventi precedenti del franchise? E Jigsaw (Tobin Bell) apparirà in qualche modo nel film?

Lo scopriremo solo guardando Spiral - L'eredità di Saw.

Scritto da Josh Stolberg e Pete Goldfinger, da una storia di Chris Rock, la pellicola arriverà nei cinema statunitensi il 15 maggio 2020, mentre in Italia uscirà nelle sale il giorno prima: il 14 maggio 2020.

Via: Bloody Disgusting