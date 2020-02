Spuntano nuovi video del Nahuelito, il 'mostro di Loch Ness argentino'

Curiosità

Due pescatori hanno girato dei video che immortalano il presunto avvistamento del Nahuelito, considerato il mostro di Loch Ness argentino. Ecco i dettagli.

Una creatura misteriosa, e che secondo testimoni oculari "aveva le pinne", è stata immortalata da una telecamera nelle acque di un lago argentino.

Per la precisione, due pescatori che si trovavano presso il lago Nahuel Huapi in Argentina, hanno catturato in un video quello che potrebbe essere Nahuelito - la versione argentina del mostro di Loch Ness.

Avvistamenti del Nahuelito sono stati segnalati sin dal 1910 quando George Garret, direttore di una compagnia di navigazione, si fece avanti affermando di aver visto la misteriosa creatura. Spiegò che la "sua parte visibile era lunga tra i cinque e i sei metri e che uscì dall'acqua ad un'altezza di circa due metri (6,5 piedi)".

Per quanto riguarda i pescatori che hanno recentemente filmato il presunto Nahuelito, si sente uno dei due dire nel video:

Sembra qualcosa di nero, non so cosa sia. Che succede? Non so cosa sia ma sembra qualcosa di molto grande, sembrava che avesse delle squame, ho visto fino a tre pinne verso l'esterno. Pensavo fossero onde, ma continua a guardare. Sta succedendo qualcosa lì... è spaventoso.

Ecco, di seguito, il primo filmato girato:

Un secondo video (che potete guardare qui) è stato girato più da vicino e mostra qualcosa di strano muoversi nell'acqua. Uno dei pescatori di nome Facundo ha spiegato:

Eravamo con un amico quando faceva molto caldo e all'improvviso abbiamo visto qualcosa di grosso muoversi sull'acqua. Abbiamo anche visto avvicinarsi una barca della Prefectura Naval (Navy) nell'area. Potete persino ascoltare in uno dei video gli spettatori ansimare di sorpresa e chiedere: 'Che cos'è?'

Quel che ha reso quest'avvistamento ancor più inquietante è che solo due giorni dopo le riprese della strana creatura, un uomo britannico di 34 anni è annegato in quello stesso lago. Thomas David McKendrick stava facendo un giro in kayak attraverso il lago Nahuel Huapi con la sua ragazza Charlotte Inman quando forti raffiche di vento li hanno gettati in acqua. Mentre Charlotte è stata in grado di tornare in modo sicuro a riva, McKendrick è stato disperso in acqua per diverso tempo e il suo corpo è stato ritrovato giorni dopo a quasi 10 Km dalla città di Bariloche e a circa 32 Km dalla posizione in cui cadde in acqua.

Dal momento che le raffiche di vento hanno raggiunto la forza di 50 mph (miglia orarie), gli inquirenti hanno affermato come il maltempo sia stato causa della morte di McKendrick. Tuttavia, alcune persone sostengono che la colpa sia del mostro del lago, Nahuelito.

Quando la storia è stata pubblicata online, un utente ha commentato: "Nahuelito è riapparso nel lago di Bariloche".

Sarà davvero così?

