Cinema

di Giuseppe Benincasa - 05/02/2020 10:39 | aggiornato 05/02/2020 10:44

La magia degli effetti speciali in un emozionante video!

Come tutti saprete, l'attrice che ha sempre interpretato Leia nella saga cinematografica di Star Wars, Carrie Fisher, è scomparsa il 27 dicembre 2016. Nonostante ciò, Lucasfilm è riuscita a completare le riprese di Star Wars: Gli ultimi Jedi grazie a del girato recuperato, senza modificare nulla della partecipazione del Generale Leia.

Per Episodio 9, invece, i fan temevano che Lucasfilm potesse portare in scena una figura digitale per rimpiazzare Carrie Fisher. Così non è stato.

Recentemente, i supervisori degli effetti speciali Roger Guyett e Patrick Tubach hanno rivelato di aver utilizzato delle riprese escluse dal montaggio di Star Wars: Il risveglio della Forza e di aver ricostruito l'abbigliamento e le espressioni di Leia per farla muovere in scena come previsto dal copione.

Inoltre, per l'ormai famosa scena del flashback di Episodio 9 con i giovani Leia e Luke, è stato confermato che la figlia di Fisher, Billie Lourd, ha prestato il suo corpo per riprodurre le movenze del personaggio.

Ora, anche per supportare la candidatura ai prossimi premi Oscar, Industrial Light & Magic (ILM) ha pubblicato sul proprio canale YouTube un bellissimo video, che mostra il lavoro svolto dai propri tecnici per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Come molti di voi sapranno, ILM ha sempre curato gli effetti speciali della saga di Guerre Stellari.

Il filmato che apre questo articolo mostra fin dai primi secondi come si è lavorato sul volto di Leia e al 20esimo secondo svela proprio la scena del flashback in cui Leia e Luke sono insieme. Si può vedere come il volto di Carrie da giovane venga sovrapposto a quello della figlia, che ha prestato il suo corpo alla recitazione.

Il video continua mostrando le spettacolari scene del film e l'importanza proprio degli effetti speciali, per rendere tutto ancora più magico e sorprendente. Al 46esimo secondo si può notare come è stato animato il simpatico personaggio di Babu Frik e, qualche secondo dopo, come è stata realizzata la spettacolare sequenza di inseguimento nel deserto tra i soldati del Primo Ordine e i ribelli Rey, Poe, Finn e Ciube.

Nella parte finale si pone l'accento sulle spettacolari battaglie nello spazio, le cui scene sono frutto della combinazione tra interni ricostruiti nei set ed esterni ricreati completamente in digitale. Il risultato finale sullo schermo è incredibile.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha chiuso la saga degli Skywalker dopo ben 42 anni e 9 film. Il film diretto da J. J. Abrams è uscito nel cinema italiani il 18 dicembre 2019.