05/02/2020 09:39

Chiuso, per ora, il capitolo cinema, Star Wars si concentra sulle serie TV e forse anche su spin-off di The Mandalorian.

Durante l'ultimo meeting degli investitori Disney tenutosi il 4 febbraio 2020, il CEO Bob Iger ha esposto gli obiettivi raggiunti dalla società e ha offerto uno sguardo al futuro sui progetti della compagnia.

Per quanto riguarda la grossa novità del 2019, ovvero il lancio di Disney+ negli Stati Uniti, non c'è dubbio che la prima serie TV live-action di Star Wars - The Mandalorian - sia stata uno degli show di punta del servizio streaming.

A questo proposito, Iger ha assicurato che Lucasfilm sta lavorando sia ai lungometraggi che ai prodotti televisivi di Star Wars. In merito a questi ultimi ha menzionato la serie TV su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor e la serie prequel del film Rogue One: A Star Wars Story con Diego Luna nei panni del capitano ribelle Cassian Andor.

Per quanto riguarda The Mandalorian, Iger ha comunicato che la seconda stagione sarà disponibile negli Stati Uniti su Disney+ a ottobre 2020. Secondo le anticipazioni, l'intento di Disney e Lucasfilm è però quello di mettere in cantiere anche ulteriori nuove stagioni:

C'è anche la possibilità di inserire nuovi personaggi [nell'universo di The Mandalorian] per poi seguire anche le loro storie.

Sarebbe dunque in programma la realizzazione di uno o più spin-off per raccontare le storie degli eroi e dei villain presenti nello show creato da Jon Favreau e Dave Filoni.

Qui sotto potete vedere il trailer della prima stagione serie:

Per il cinema, dopo la chiusura della saga degli Skywalker con Episodio 9 (nei cinema dal 18 dicembre 2019), si sa già che il prossimo film di Guerre Stellari sarà nei cinema americani dal 16 dicembre 2020. Su questo, Iger ha già espresso l'intenzione di non realizzare più delle trilogie ma di proporre al pubblico un film per volta.

In Italia, il servizio streaming Disney+ sarà disponibile dal 24 marzo 2020.

Via The Hollywood Reporter